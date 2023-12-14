Dursun Özbek iddialı: Neden Avrupa'da final oynamayalım Şampiyonlar Ligi defterini kapatan Galatasaray’da yönetim ve teknik kadro, UEFA Avrupa Ligi’nde final hedefine odaklandı. Başkan Özbek, “Kuruluş felsefemize uygun şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Neden final oynamayalım” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında karşılaştığı Kopenhag, temsilcimizi 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı başarırken sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kalmıştı.

Bu olayın ardından Okan Buruk'un takımı motive etme konuşması sosyal medyada büyük bir sükse yaratmıştı.

Hedef yeni Avrupa Kupası

Öte yandan Kopenhag’da maçı takip eden ve alınan yenilgi nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan sarı-kırmızılılarda; Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve yöneticiler, UEFA Avrupa Ligi’nde final oynama hedefi üzerinde fikir birliğine vardı.

"Neden final oynamayalım"

Dursun Özbek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Galatasaray’a yakışan elbette Şampiyonlar Ligi’dir. Bu arenada iyi mücadele ettik ancak bazı şanssızlıklar yaşadık. Yine de Avrupa serüvenimiz devam ediyor. Kuruluş felsefemize uygun şekilde mücadele edeceğiz. Neden final oynamayalım?

"Avrupa maratonu devam ediyor"

Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin sebebini hakemlere bağlayan Özbek, konuşmasının devamında şöyle konuştu: