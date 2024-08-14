Dursun Özbek: İki sezon şampiyon olan bir Galatasaray yaratmadık mı Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Ağustos ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Galatasaray‘da Ağustos Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı.

Başkan Özbek, seçim sonrasındaki projelere ilişkin konuştu.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Kemerburgaz'da küçük bir gecikme yaşıyoruz çünkü ana müteahhitle olan bir sıkıntımız vardı. Kendisi 1.5 ay önce görevi bıraktı. Biz kendi imkanlarımızla tamamlama aşamasına geldik. Çok kısa süre içinde tesis her noktasıyla hizmet verecek.

"FLORYA PROJESİ ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

Florya projesi, Galatasaray'ın sportif başarılarını artırmak için önemli bir adımdır. Geçmişte seçim dönemine yakın bir tarihte hazırlıklar hızlanmış ve komisyonlar kurulmuştu. Ancak seçim sürecindeki belirsizlikler nedeniyle ihale ertelendi. Seçim sonrası yeniden göreve geldiğimizde, projeyi tekrar ele alarak çeşitli firmalarla görüşmeler yaptık ve katılımı artırmayı hedefledik.

HEDEFLERİN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz sezon sonu hocamızla yaptığımız planlamayla takımın iskeletini koruyup 3 bölgeye transfer yapmayı hedeflemiştik. 3 Ağustos itibariyle bu hedefimizi tamamlamış bulunuyoruz.

"AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Avrupa'da da başarılı olmamız gerekiyor. Kurduğumuz kadro ve önümüzde dönemde oluşabilecek eklemelerle bunu başarabileceğimize inanıyorum.

"KULÜBÜMÜZÜ KARIŞTIRMA ÇABALARI VAR"

Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yaratılmak istenen kulübümüzü karıştırma çabaları var. İki senedir şampiyon olan bir takımın üzerine bu kadar arsız bir şekilde, akılalmaz iftiralarla gelmelerini bekliyorduk. Bizi asıl üzen, bu saldırılara karşı siz değerli Galatasaraylılardan yeterince destek göremiyor olmaktır...

"YANIMIZDA OLDUĞUNUZU HİSSETTİRMENİZ GEREKİYOR"

Sizlerden ricam; bu saldırılara karşı yanımızda olduğunuzu daha fazla hissettirmeniz gerekiyor. Hiçbir başarı kazanmamakla itham edildik, soruyorum; iki yıldır şampiyon olan takım yaratmadık mı!"

"SON NOKTAYA GELDİK"

Başkan Dursun Özbek ayrıca, "Bankalar Birliği'nden çıkmak için son noktaya geldik." dedi.