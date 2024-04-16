Dursun Özbek, Mehmet Büyükekşi ile görüştü: Seçimi haziranda yapın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile seçim tarihi konusunda görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

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Süper Lig'in bu yıl yaşadığı zor dönemin ardından kulüpler ve yönetimler, genel kurul yapma kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak Seçimli Genel Kurul kararını duyurdu.

Bu tarihe yönelik olarak bazı kulüpler daha erken bir seçim talep etti ve imza toplama çalışmalarına başladı.

Aynı zamanda, bazı kulüpler de TFF Başkan adaylarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

"Seçimi haziranda yapalım"

Sports Digitale'nin haberine göre; bugün (16 Nisan Salı), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, TFF Başkanı Büyükekşi ile seçim tarihi konusunda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Özbek'in, "Kulüplerin çağrısına kulak verin ve bu kaotik ortamın sona ermesi için seçimi haziranda yapalım." şeklinde bir talepte bulunduğu iddia edildi.

Büyükekşi'nin bu talebe nasıl bir cevap verdiği henüz netlik kazanmamış durumda.