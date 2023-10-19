Dursun Özbek müjdeyi duyurdu! Anlaştık... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın teknik direktörü Okan Buruk'un doğum günü kutlamasında konuştu. Özbek, "Hem doğum günü kutlaması için hem de bu sene yapacağımız anlaşmayı da yaptık" dedi.

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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk için Dursun Özbek'ten müjde geldi.

Deneyimli hocanın yeni yaşını kutlayan Dursun Özbek, Okan Buruk ile anlaştıklarını duyurdu.

"Anlaşmayı yaptık"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hem Galatasaray için hem de Okan Buruk için iyi bir gün. Hocamın 50. yaş gününü kutluyorum. Erken yaşta futbolu bıraktı. İstese daha fazla oynayabilirdi. Hem doğum günü kutlaması için hem de bu sene yapacağımız anlaşmayı da yaptık. Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hocam Galatasaray'a yakışan bir insan.

"Her şey kazanmak değil"

Okan Buruk ise, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. 16 aydır beraberiz. Çok güzel günler geçirdim. Ondan önceki 16 ayım biraz zor geçmişti. Hayatta her şey başarı değil. Dünya üzerinde hepimizi üzen gelişmeler de oluyor. Önce barışın olduğu bir dünya diliyorum. Her şey kazanmak değil. Hayatta sağlık ve yaşam kalitesi önemli. Bizim de hizmet ettiğimiz ve bizden başarı bekleyen taraftarımız var. Bunu da çok iyi şekilde başardık. Benim isteğim aynı performansı hep birlikte devam etmek. Kazandıkça bu performansımız devam edecek zaten." diye konuştu.

Sözleşmenin detayları

Yıllık 19 milyon TL kazanan Okan Buruk'un sözleşmesinde de enflasyon zammı yapıldığı öğrenildi.

Yapılan görüşmeler sonrası rakamın 40 milyon TL'ye çıkartıldığı ve tarafların el sıkıştığı öğrenildi.