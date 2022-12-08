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    Dursun Özbek: Ronaldo yarın Florya'ya geliyor

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cristiano Ronaldo konusuna açıklık getirdi. Sarı-kırmızılıların başkanı esprili bir şekilde, "Ronaldo Florya'ya geliyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 16:47
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    Dursun Özbek: Ronaldo yarın Florya'ya geliyor

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu.

    Başkan Özbek'e organizasyonda dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili bir soru soruldu.

    Ronaldo soruldu

    Özbek'e, "Ronaldo'yu Dünya Kupası'ndan sonra mı getireceksiniz yoksa dinlenmesi için zaman verecek misiniz?" sorusu yöneltildi.

    Dursun Özbek'ten soruya oldukça esprili bir yanıt geldi.

    "Yarın Florya'da"

    Başkan Özbek, "Sen nasıl istiyorsun? Ronaldo, yarın Florya'da (gülüyor). Her gören Ronaldo'yu soruyor, Ronaldo'dan kurtulamadım." ifadelerini kullandı.

    Dursun Özbek: Ronaldo yarın Florya ya geliyor #1


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