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AA & Ensonhaber

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından bu yıl 22. kez düzenlenen "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki ödül törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar katıldı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Fotoğraf kategorindeki yarışmada birincilik ödülü Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Atmaca'ya verildi.

Galatasaray Kulübü'nden Fatma Erdoğan ikinci ve foto muhabiri Uğur Şenpire de üçüncü oldu.

Ayrıca Anadolu Ajansı foto muhabirlerinden Abdülhamid Hoşbaş ve Oğuz Yeter'e de mansiyon ödülü verildi.

Röportaj dalında Galatasaray Kulübü muhabiri Zafer Çeri, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı taraftar röportajıyla ödüle layık görüldü.

Haber dalında gazeteci Cenk Çınar ve sosyal medya paylaşım dalında da Galatasaray Sosyal Medya Editörü Ahmet Yavuz ödül aldı.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAKALANMIŞ"

Ödül töreninde konuşma yapan Dursun Özbek, GSYİAD'ın Galatasaray'a sosyal anlamda çok yardımcı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Fotoğraflara baktık. Anlar çok güzel yansıtılmış. Çok güzel şeyler yakalanmış. Galatasaray'ın duruşunu, performansını ve ruhunu temsil eden anlar yakalanmış. Bu fotoğraflar çok değerli.

SAHA DIŞINDA DA MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"

Özbek, 2024-2025 sezonunun kulüp için çok önemli olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

Saha dışında da mücadele etmek zorundayız. Bizim saha içindeki mücadelemize destek verecek en önemli husus, camiamızın birliğidir. Bu birlikteliği güzel bir şekilde sergiledik. Bunun kanıtı da son 2 sezonda yaşadığımız şampiyonluklar. Bu birliktelik için sımsıkı sarılalım.

"GALATASARAY OLARAK BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, bu yarışmayla Galatasaray'ın geçmişinin, zaferlerini ve sevinçlerini ölümsüz hale getirdiklerini dile getirerek, şu şekilde konuştu: