Dursun Özbek: Sataşmalarla karşı karşıyayız Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen iftar programının ardından "Türk futbolunda olmasını istemediğimiz sataşmalarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın düzenlediği iftar organizasyonunda açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, Türk futbolunda sevgi iklimini yayacaklarını söyledi.

"Galatasaray'da çok güzel bir sevgi iklimi yaşıyoruz"

Özbek, sözlerine şöyle başladı:

Bu güzel Ramazan akşamında buraya gelen topluluğa saygılarımı sunuyorum. Seçildiğimiz günden beri Galatasaray'da bir arada olmanın oluşunu sağlamak için büyük emek verdik. Bu birlikteliği burada görmekten mutluluk duyuyorum. Biz Galatasaray'da çok güzel bir sevgi iklimi yaşıyoruz. Bunu Türk futbolunda da yaratmak istiyoruz.

"Türk futbolunda olmasını istemediğimiz sataşmalarla karşı karşıyayız"

Türk futbolunda yaşanan sorunlara değinen Dursun Özbek, şunları dedi:

Türk futbolunda olmasını istemediğimiz sataşmalarla karşı karşıyayız. Büyük camiaları temsil ettiğimiz için sözlerimizin, konuşmalarımızın dikkat olması lazım. Ağzımızdan çıkan bazı söylemler bazı kitleleri harekete geçirebiliyor. Herkese itidali tavsiye ediyorum. Provokasyona gelmememizi tavsiye ediyorum. Burada en önemli husus ülkemizin birliği, beraberliğidir. Üzerine basarak söylüyorum. Sevgi iklimini kendi camiasında sağlamış olan bir kulüp olarak Türk sporunda da sevgi iklimini getirmek için elimizden geleni yapacağız.

"Kemerburgaz'daki yerleşkemizin kabası bitti"

Tesisler hakkında konuşan Özbek, şu sözleri sarf etti:

Kemerburgaz'daki yerleşkemizin kabası bitti ve ince işlerine başlandı. Oraya geçmenin arifesindeyiz. GSYİAD'ın Galatasaray'a büyük desteği var. Çağrımıza her zaman cevap veriyorlar. Yeni yerleşkemiz Florya'da bulunduğumuz yere göre 3-4 misli büyük bir yer. Tesislerimizin tamamlanması biraz zaman alacaktır ama hepimizin iftihar edeceği bir yer olacak. Bütün Galatasaray camiasının bu konuda bize gösterdiği yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum.

"Galatasaray'ı 10-15 yıl taşıyacak bir fon üretmeye çalışıyoruz"

Özbek, açıklamalarına şöyle devam etti:

Zaferler ekonomik sonuçlarla taçlandırılmazsa başarılı olmuyor. Galatasaray, ekonomik şartlarda da sportif başarılarla aynı seviyeye gelmesi lazım. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ı 10-15 yıl taşıyacak bir fon üretmeye çalışıyoruz ve bunun da dikkatli kullanılmasını istiyoruz.

"Amatör şubelerimiz finansal açıdan desteklenecek"

Amatör şubeler hakkında bilgi veren Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki yıl mücadele edecek amatör şubelerimiz bugünkünden daha çok finansal açıdan desteklenmiş bir şekilde mücadele edecek. Ben ve arkadaşlarım yaptığımız işlerden övünmenin peşinde değiliz. Siz bize destek vermeseydiniz bizim burada söylediğimiz projelerimizin hiçbiri mümkün olmazdı. Benim sizden ricam var. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Şu kısa dönemde bize olan desteğinizi esirgemeyin. Bize bugüne kadar verdiğiniz desteğe ve cesarete teşekkür ediyorum.

"Hepinizin gelecek Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum"

Dursun Özbek, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: