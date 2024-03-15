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Dursun Özbek seçimlere tek aday girecek

Dursun Özbek seçimlere tek aday girecek Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübü her ne kadar seçim sürecinden uzak tutmaya çalışsa da arka planda hazırlıklarına devam ediyor.