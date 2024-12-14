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Galatasaray Kulübü'nde aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan toplantıyı Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan yönetti.

Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Başkan Özbek, kürsüye gelerek çarpıcı açıklamalara imza attı.

"KENDİMİZİ OLMADIĞIMIZ GİBİ GÖRMÜYORUZ"

Özbek, sözlerine şu şekilde başladı:

Futbol takımımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp gerçek 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz. Başkaları gibi istatistikleri kendi istediğimiz gibi yorumlayıp kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz, işimize bakıyoruz.

"AKLA HAYALE GELMEYECEK DAVRANIŞLAR"

Elinden geleni yaptığını söyleyen Özbek, şunları dedi:

Galatasaray'ın yeşil sahada gösterdiği performansı engellemek için çeşitli mihraklardan akla hayale gelmeyecek çeşitli davranışlar görüyoruz. Bununla kulüp olarak mücadele ediyoruz. Maçlarımızı taraftarımız ve camiamız seyrediyor. Buradaki uygulamalar hepimizi üzmektedir. Son dönemde yapılan açıklamalar Galatasaray'ın hedeflerini engelleyemeyecektir. Bütün bu engellerin üzerinden geçip Galatasaray'ı hak ettiği başarılara taşımak üzere ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz.

"İFADEMİN ARKASINDAYIM!"

Geçen hafta söylediği ifadeleri yineleyen Dursun Özbek, şöyle konuştu:

Geçtiğimiz hafta bir ifade kullandım. Ben 'Galatasaray'ın başarısına el uzatanın elini kırarım, göz dikenin gözünü oyarım' dedim. Bu ifademin arkasındayım. Herkes bu ifademi şöyle anlasın. Galatasaray örnek bir kulüptür. Galatasaray Türkiye'nin en büyük spor markasıdır. Biz mücadelemizi yeşil sahalarda yaparız. Kimsenin hakkına da müdahale etmesine izin vermeyiz.

"RAKİBİMİZ ALGI PEŞİNDE"

Fenerbahçe'nin algı yaptığını belirten Özbek, şu sözleri sarf etti:

Rakibimiz akla hayale gelmeyecek şekilde bir algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir. Son Sivasspor maçını gördünüz. Orada olanlar, hakemin davranış bizi kabul edilemez. Bu konuyla ilgili gerekenleri söyledik, gereken başvuruları yaptık. Davranış biçimimiz futbolda bir kaosun çıkması değil bir hak arayışıdır. Umuyorum ki futbolu yöneten kurumlar ve kişiler bundan sonraki dönemde gereken tedbirleri almak suretiyle futbolun kaosa sürüklenmesini engelleyeceklerdir.

"BÜYÜK OLMAMIZIN YEGANE TEMELİ"

Dursun Özbek, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Galatasaray'ın birlik ve beraberliği her zaman böyle durumlarda oluşmuştur. Bizim başarımızın ve büyük olmamızın yegane temeli budur.

"BİZİ ENGELLEYEMECEKLER"

Galatasaray'ın engellenemeyeceğini söyleyen Özbek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Benim savaşım Galatasaray'ın değerlerini korumaya, girmiş olduğu yarışmalarda başarılarını engellemeye yönelik alınan tavırlara karşıdır. Buradan bizi durdurmak isteyenlere duymak istemeyecekleri bir şey söylemek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Bu ülkenin iyi insanları, doğru olanlar her zaman kazandılar ve kazanacaklar.

"KİMSE ÖNÜMÜZDE DURAMAZ"

Kimsenin önlerinde duramayacağını belirten Özbek, şu ifadeleri kullandı: