Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılıyor.

Genel kurulda açılış konuşmasını Dursun Özbek yaptı.

Mali ve sportif hamlelerden bahseden Özbek, stada heykel yapılacağını da açıkladı.

11 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 3 HEYKEL

Dursun Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Stadımızın TEM'e bakan köşesine konmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki heykellerinin yapımına başladık. Dönen platform üzerindeki heykeller o bölgeden geçen her Galatasaraylı için gurur vesilesi olacak.