Dursun Özbek: TFF Başkanı canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanloğlu'nun bir televizyon programında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

"HADSİZ AÇIKLAMALARLA CANLI YAYINDA BENİ AÇIKÇA TEHDİT ETMİŞTİR"

Özbek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu akşam yaptığı hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir. Ben, bu onurlu göreve, Galatasaray’ın haklarına el uzatanlarla sonuna kadar mücadele etmeye ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olarak geldim. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu makamın bir zerresine zarar getirmeye çalışılmasını asla kabul etmem.