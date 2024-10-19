Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme yapacak

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Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Okan Buruk ile ilgili sözlerinin ardından harekete geçiyor.

Gökhan Dinç'in haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ligin 10. haftasında Beşiktaş ile oynanacak derbiden önce Riva'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme yapacak.

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu ile Okan Buruk hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili görüşme yapmayı planlıyor.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Okan Buruk'la ilgili şu sözleri kullanmıştı;

"Okan Buruk'un kullandığı 'Bu penaltıyı verirsen bir daha maç yönetemezsin' sözü var. Bakalım bir daha maç alıyor mu görürsünüz."