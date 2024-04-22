Dursun Özbek: TFF seçim tarihini değiştirmeyecek Galatasaray'ın bir numarası Dursun Özbek, TFF'nin seçim tarihi hakkında konuştu. Özbek, Büyükekşi yönetiminin seçim tarihini değiştirmeye niyeti olmadığını duyurdu.

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Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul tarihinin öne alınması için bir diyalog heyeti oluşturdu.

Başkanlığını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da yer aldığı heyet, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da toplantı yaptı.

"Erken seçim yapılmasını istedik ama..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kritik görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

İmza toplamanın kulüpleri böldüğünü söyleyen Dursun Özbek, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak yaptığımız toplantılarda, erken seçim yapılmasını istedik. Bu talebimize imza toplamak suretiyle meydana getirelim diye düşüncemiz oldu. Bu deklarasyondan sonra federasyon, bunu dikkate aldı ve 18 Temmuz'da seçim yapılacağını açıkladı. İmza toplama işi amacına ulaşmış oldu. Kulüpler Birliği'ndeki toplantıda görüşme imza toplamaktan ziyade görüşme suretiyle, görüşerek çok daha şık olacağını söyledim. İmza toplama işinde Kulüpler Birliği Vakfı bölünüyor. Bu bölünmenin iyi Kulüpler Birliği ve Federasyon için iyi olmayacağını ifade ettik. Bu manada da en son yaptığımız toplantıda da müzakere edilmesi yönünde bir karar alındı." ifadelerini kullandı.

"Tarih değişmeyecek"

TFF'nin, seçim tarihi ile ilgili görüşünü bildiren Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu, seçim tarihi olan 18 Temmuz'u değiştirmek niyetinde olmadığını söyledi." dedi.

"İmza vermeyeceğiz"

Erken seçim için imza vermeyeceklerini söyleyen Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda imza vermeyi düşünmüyoruz. İmza verdiğimiz zaman ne oluyor, gereken imza verildiği zaman bile seçim haziran sonu, temmuz başından önce yapılmıyor. Neticede imza toplansa da toplanma da bir şey fark etmiyor. Burada şu fırsat kaçırıldı, haziran başı gibi yapılması mümkün olan bir seçimin, hiç hesapta olmayan bir davranışla ortadan kalktığını görüyoruz.

Çok adaylı bir seçim istediklerini ifade eden Dursun Özbek, şu sözlerle devam etti:

Adaylar ortaya çıksın, kulüpler, Türk futbolunu yönetecek en iyi adaylar için iradelerini kullanırlar. Seçim tarihi 18 Temmuz tarihi olduğuna göre 3 ay var, önemli bir süre. Yeni adaylar çıkması lazım, çok adaylı bir seçim olması lazım. Uzun bir süre var. Çok fazla acele etmemek gerekir.

"Erken seçim fırsatı kaçmıştır"

Erken seçimi kaçırdıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Kulüpler Birliği Vakfı toplanabilir fakat her seçim erkene alınmak isteniyorsa, erken yapmanın faydası varsa, bu fırsat kaçmıştır. Burada futbol ailesi olmanın özellikleri var. Bu özelliklere riayet etmek lazım. Bu çerçevede düşünmek lazım. Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır." şeklinde konuştu.

İmza toplamanın önemli olmadığını söyleyen Dursun Özbek, şu sözlerle cümlelerini noktaladı: