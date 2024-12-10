Dursun Özbek, TFF ve MHK'nın istifasını istiyor

Haber Merkezi

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında esen soğuk rüzgarlar, Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında sakatlanmasının ardından yeni bir boyut kazandı.

Dursun Özbek ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçen hafta TV ekranlarında başlayan söz düellosu savcılıkta bitmiş; Özbek, TFF ile MHK'yı istifaya davet etmişti.

TELEFONU AÇILMADI

Barış Alper'in sakatlanması üzerine TFF Başkanı, geçmiş olsun dileklerini ileterek zeytin dalı uzatmak, savcılığa kadar giden anlaşmazlığı sulh yoluyla kapatmak istedi.

Hacıosmanoğlu, bunun için de Özbek'i iki kez aradı. Ancak Galatasaray Başkanı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun telefonlarına cevap vermedi.

O SÖZLERİ UNUTAMADI

Özbek, yanındakilere Hacıosmanoğu'nun arama kaydını gösterip "Konuşacak ne kaldı, artık mahkemede görüşürüz." dedi.

Özbek, Hacıosmanoğlu'nun "Bir gün ben bu görevden ayrılacağım, Sayın Başkan da Galatasaray başkanlığından ayrılacak." sözlerini unutmadığını vurguladı.

Öte yandan Başkan'ın, TFF ve MHK'nin istifa etmesini istediği de gelen haberler arasında.