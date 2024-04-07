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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başkanların yer aldığı WhatsApp grubunda bir paylaşımda bulundu.

Özbek, TFF'yi olağanüstü genel kurula götürmeyle ilgili imza atma kararını geri çekti.

Dursun Özbek'in bu kararına ilk destek bordo-mavili takımdan geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Özbek'e destek oldu.

İstifaya davet etmişti

Dursun Özbek'in TFF hakkında verdiği yeni kararın ardından Galatasaray Kulübü tarafından daha önce yayınlanan açıklama gündeme geldi.

Sarı-kırmızılılar şubat ayında yayınladığı açıklamada Mehmet Büyükekşi'yi tarihin en kötü TFF Başkanı olarak yorumlamıştı.

"Aradaki zaman makuldür"

Galatasaray bu açıklama ile TFF Başkanı Büyükekşi'yi istifaya davet etmişti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçından çekilmesinin ardından Dursun Özbek de kameraların karşısına geçti.

"Dünyaya mahcup olduk." diyen Özbek, TFF'nin 18 Temmuz için seçim kararı alması hakkında da konuştu.

Tarihi TFF açıkladı. Bence Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan görüşmelerde TFF'nin seçime gitmesini istiyordu tüm kulüpler aşağı yukarı. Federasyon gerekeni yaptı. 18 Temmuz. Hayırlı olsun. Yeni yönetimin seçilmesi için hazırlığa ihtiyaç var. Bugünden yarına seçim yapalım olmaz, hazırlık olması lazım. Türk futbolunu yönetecek insanı iyi seçmek lazım. Aradaki zaman makuldür. Hayırlı olsun. Seçim yapılacak.

"TFF'nin kararına saygı duyulması gerek"

Herkes şunu anlasın. Akıl tutulmasının içinde bunlar da var. Erken seçim kararını kim alabilir, TFF. TFF bu kararı almış ve açıklamış. Haziranda yapılsa deniyor. 18-20 gün. 20 gün mü çok önemli TFF için. TFF kararına saygı duymak lazım. Epeyi bir zamanları varken bu erken seçimi, Kulüpler Birliği'nden gelen söylemle gündemlerine aldılar. Kulaklarını kapamadılar. Erken seçim kararını aldılar. Nedir yani, 20 gün. Altında başka maksat var. Niye 20-25 gün öne çekilsin. Milli Takım maçı var, Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak. Orada da başarıyı kovalamak için TFF'nin kararına herkesin saygı duyması lazım.