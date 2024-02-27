Dursun Özbek, TFF'yi istifaya davet etti! Eski sözleri gündemde Galatasaray'ın TFF yönetimini istifaya davet etmesinin ardından Dursun Özbek'in aralık ayında söylediği sözler gündeme gelmişti. Başkan Özbek, o zamanki şartlardan dolayı öyle konuştuğunu açıkladı.

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Elbette son dönemlerin en büyük liderlik savaşı, kavgaları da, tartışmalı kararları da beraberinde getiriyor.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından TFF'yi istifa etmeye davet eden sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, rakip takım taraftarlarının tepksini çekmişti.

Aralık ayında verdiği bir demeçte, "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu Futbol Federasyonu'nu 6 ay önce biz seçtik." ifadelerini kullanmıştı.

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O dönemki Kulüpler Birliği toplantısında da TFF tarafında yer alan Galatasaray yönetimi bugünlerde söylemlerini tam tersi oranda değiştirdi.

Sponsorluk anlaşmasında konuşan Özbek mevcut yönetimi istifaya davet etti.

Yeni seçilmiş bir TFF'nin desteklenmesini söyledim. Onların arkasında duruk ama son zamanlardaki hızlı gelişmeler, olaylar öyle bir seviyeye geldi ki, bu TFF'nin bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Avrupa'da ve Dünya'da hedeflerimiz var. Galatasaray'ın rakip kulüplerin ve Türk futbolunun hedefleri var. TFF, bizi bu hedeflere götüremez. O yüzden yapılması gereken taze kuvvet, yenilenme, yeniden yapılanma... Türk sporuna daha kıymetli hizmetler verecek yönetim gelmesi. Bunun da arkasındayız.

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