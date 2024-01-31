Dursun Özbek: Transfer çalışmalarımız devam ediyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyisini yapmak üzere transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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ensonhaber.com

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, GSStore 2024 Relansman gecesinde açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Özbek, gündeme dair konuştu. Sarı-kırmızılıların başkanı, transfer hakkında ipuçları verdi.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Dursun Özbek, sözlerine şu şekilde başladı:

Transfer konusunda... Bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyisini yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor.

"Oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız"

Gaziantep FK maçında tribünlerin Kerem AKtürkoğlu'nu ıslıklaması hakkında Özbek, şunları dedi:

Kerem Aktürkoğlu bizim kaptanımız. Bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız, rica ediyorum. Kerem bizim geleceğimiz, çok önemli oyuncularımızdan birisi.

"Boey ile gurur duymalıyız"

Sacha Boey'in Bayern Münih'e gidişiyle ilgili Özbek, şu sözleri sarf etti:

Sacha Boey transferinde birçok ismin emeği var. Hepsine büyük teşekkür gönderiyorum. Şampiyonlukta büyük rolü olan bir oyuncumuz. Bu sene de Bayern Münih gibi büyük bir kulübe gitti, onunla gurur duymalıyız. Erden Timur ile birlikte sabah 4'lere kadar çalıştık. FFP çerçevesinde buna ihtiyacımız vardı. FFP'ye dikkat etmemiz gerekiyor, her zaman demokrasi kılıcı gibi tepemizde duruyor. Bu satış, Galatasaray için önemliydi.

"Bazı oyuncularımıza teklifler var"

Bazı oyunculara teklifler geldiğini söyleyen Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Bazı oyuncularımıza teklifler var ama istediğimiz fiyatlar konusunda görüşmeler sürüyor. Şu an bitmiş bir şey yok.

"Sparta Prag'ı sabırsızlıkla bekliyoruz"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynanacak Sparta Prag maçıyla ilgili ise Özbek, şu ifadeleri kullandı: