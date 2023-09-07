Dursun Özbek: Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk Galatasaray'ın gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasında konuşan Başkan Dursun Özbek, "Koyduğumuz hedefler için durmadan çalışıyoruz. Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk. Bu kadro sadece piyasa değeriyle, sahaya koyduğu kaliteyle Avrupa'da bizi başarılara taşıyacak" dedi.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonu olarak noktalayan bu transfer döneminde de kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yapılan törene ise sarı-kırmızılı takımın Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur da katıldı.

"Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ın özünde, DNA'sında hiçbir bahane arkasına sığınmadan başarıya ulaşmak, bunun için çalışmak vardır. Bugün de aynı şeyi yapıyoruz. Koyduğumuz hedefler için durmadan çalışıyoruz. Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk. Bu kadro sadece piyasa değeriyle, sahaya koyduğu kaliteyle Avrupa'da bizi başarılara taşıyacak. Buna yürekten inanıyorum. Bunun ilk adımı olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldık.

"Sosyal medyaya dikkat"

Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

Kalbi her an Galatasaray için taraftarlara sesleniyorum; daha büyük hedefler için ilerliyoruz. Onların verdiği destek bu zorlu yolda yürüyebilmemiz için çok değerli. Sosyal medyada yazılanların, yapılan kirli hesapların kafalarını karıştırmasına izin vermesinler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüze hangi engel çıkarsa çıksın aşacağız. Birlik içinde başarıya ulaşacağız ve hep birlikte kutlayacağız.

"Gelirler konusunda Avrupa'dan uzağız"

Erden Timur ise şunları söyledi: