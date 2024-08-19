Dursun Özbek: Türkiye'de 5. yıldızı takan ilk takım olmak istiyoruz Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Hem Avrupa'da başarılı olmak hem de Türkiye'de 5. yıldızı takan ilk takım olmak istiyoruz. Bu yönde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Haber Merkezi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Kupaları TRT tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devler Ligi ve Süper Lig şampiyonluğuyla ilgili görüşlerini paylaşan Özbek, takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular hakkında da konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ HERKESİ HEYECANLANDIRAN BİR MÜZİK"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Avrupa'da farklı bir format geldi. Bunun daha etkili olacağını düşünüyoruz. İnşallah play-off'u geçip Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında olmak istiyoruz. Bunun için yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi müziği herkesi heyecanlandıran bir müzik. Biz onu dinletmek için elimizden geleni yapacağız. Play-off maçında da bu müzik çalacak. Buradaki maçta dinleterek başlayacağız.

"5. YILDIZI TAKAN İLK TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Transfer hakkında konuşan Özbek, şu sözleri sarf etti:

Şampiyonlar Ligi'nde olmak veya olmamak gibi bir düşüncemiz yok. Tek hedefimiz var. Galatasaray taraftarına iyi bir futbol izletmek istiyoruz. Hem Avrupa'da başarılı olmak hem de Türkiye'de 5. yıldızı takan ilk takım olmak istiyoruz. Bu yönde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Eksiklerimiz varsa bunların tamamlanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Amacımız Avrupa'da da başarıyı yakalamak. Onun için çalışıyoruz. Galatasaray, Avrupa'da oynamaya alışık. Bizim hedefimiz Avrupa'daki takımları yenmek. Önümüzde güzel bir sezon var. Yoğun bir sezon olacak. Kadromuzu da ona göre kuruyoruz.

"ZAHA VE KEREM BİZİM OYUNCUMUZ"

Dursun Özbek, ayrılma ihtimali olan oyuncular için ise, şunları dedi: