Haber Merkezi
Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışının içinde bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray zaman zaman hakem hataları nedeniyle karşı karşıya geliyor.
Karşılıklı tansiyonun yükseldiği bir dönemde ortamı yumuşatan bir gelişme yaşandı.
DURSUN ÖZBEK VE ACUN ILICALI BİR ARADA
3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Pendik'te özel bir maç organize edildi.
Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da katıldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e selam verip, tokalaştı.
DZEKO VE BARIŞ ALPER DE YER ALDI
Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. İki futbolcu, özel maçta farklı takımlarda oynadı.
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