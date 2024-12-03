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Dursun Özbek ve Acun Ilıcalı etkinlikte tokalaştı

Dursun Özbek ve Acun Ilıcalı etkinlikte tokalaştı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Pendik'teki etkinlikte bir araya geldi.