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- Dursun Özbek ve Metin Öztürk birleşme kararı aldı
Dursun Özbek ve Metin Öztürk birleşme kararı aldı
Metin Öztürk, Dursun Özbek'in başkan adaylığında birleşecek.
- Haber Merkezi
- 17.05.2022 - 23:26
- Güncelleme : 18.05.2022 - 00:35
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi için eski başkanlardan Dursun Özbek'in adaylıkla ilgili görüşmeleri devam ediyordu.
Birleşme kararı aldılar
Galatasaray'da kongre öncesi Metin Öztürk'ün, Galatasaray başkanlık seçiminde Dursun Özbek'le birleşme kararı aldığı açıklandı. Metin Öztürk'ün ikinci başkan olacağı öğrenildi.
18 Mayıs Çarşamba günü yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek.