Dursun Özbek ve Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK kararları açıklandı.

Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle sevk edildiler

TFF'den yapılan açıklamada, Özbek'in kulüp sosyal medya hesabındaki paylaşımda yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle, Boztepe'nin de "Sportmenliğe aykırı hareketi" ile "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.

Baki'nin ise kulüp sosyal medya hesabı ile internet sitesindeki beyanlarında yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in "Sportmenliğe aykırı hareketi" ve "Hakareti" nedenleriyle disipline gönderildiği bildirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Rizespor, Konyaspor ve Fatih Karagümrük'ün de çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

TFF'nin açıklaması

Selahattin Baki

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve Kulüp Yöneticisi Selahattin Baki'nin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



SELAHATTİN BAKİ'nin (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü İdarecisi) müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Dursun Özbek