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    Dursun Özbek ve yönetim kurulu Anıtkabir'de

    Dursun Özbek ve yönetim kurulu Anıtkabir'de

    Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
    • 18.06.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 18:17
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    Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Sarı-kırmızılı kulübün geçen hafta yapılan kongresinde başkan seçilen Dursun Özbek ve yönetim kurulu, kırmızı-beyaz karanfillerle süslenmiş çelenk ile Atatürk'ün mozolesine geldi.

    Dursun Özbek ve yönetim kurulu Anıtkabir de #1

    "Devrimleriniz ve fikirleriniz aydınlatacak bizleri"

    Özbek'in mozoleye çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, deftere şunları yazdı:

    "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk, bugün Galatasaray Spor Kulübü 39. başkanı olarak manevi huzurunda bulunmaktan dolayı büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum. Fikri hür, vicdanı hür Galatasaray ailesi olarak belirlediğin hedefler doğrultusunda birlikte ilerlerken, bir gün olsun vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

    Devrimleriniz ve fikirleriniz her zaman aydınlatacaktır bizleri. Türkiye'nin gururu Galatasaray Spor Kulübünü daha büyük başarılara taşıyacağımıza kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarımız adına söz veriyorum. Çok teşekkür ediyorum, Sayın Atatürk. Ebedi saygılarımla efendim."

    Öte yandan, Anıtkabir'e gelen Galatasaraylı taraftarlar, başkan Dursun Özbek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Dursun Özbek ve yönetim kurulu Anıtkabir de #2

    Dursun Özbek ve yönetim kurulu Anıtkabir de #3

    Dursun Özbek ve yönetim kurulu Anıtkabir de #4

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    Dursun Özbek ve yönetim kurulu Anıtkabir de #6


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