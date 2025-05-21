Dursun Özbek, Victor Osimhen'e gelen teklifi açıkladı

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezon öncesinde en çok merak edilen konulardan biri Victor Osimhen'in geleceği.

Sarı-kırmızılı takımla rekorlar kıran ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Osimhen'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği henüz netleşmiş değil.

DURSUN ÖZBEK, YILDIZ GOLCÜYLE İLGİLİ KONUŞTU

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Osimhen'le Avrupa kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan takımları da ilgileniyor.

Transfer için Victor Osimhen'in kararı beklenirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıldız golcü ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

3 SENELİK 120 MİLYON EURO: SUUDİLERLE REKABET İMKANSIZ

Milliyet'e konuşan Özbek, Victor Osimhen'e gelen teklif ve Nijeryalı futbolcunun geleceği içinse şunları söyledi:

"Suudi Arabistan’dan 3 senelik 120 milyon euroluk teklif almış. Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içine bize verecek. Galatasaray’da çok güzel günler geçirdi ve bu sevgiyi başka yerde bulamayacağını biliyor. Osimhen’in vereceği karara göre biz de stratejimizi netleştireceğiz."