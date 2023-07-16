Dursun Özbek: Yine şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın transfer çalışmaları hakkında konuştu. Özbek ayrıca, "Galatasaray'ı izlemeye devam edin. Bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray" dedi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özbek, basın mensuplarına ve taraftarlara transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Başkan, sarı-kırmızılı takımın yine şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu ifade etti.

"Transfer çalışmaları devam edecek"

Mauro Icardi'nin transferi hakkında konuşan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Icardi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Okan Hoca söylenecek her şeyi söyledi. Ona benim ilave edeceğim bir şey yok. Son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Çok iyi niyetliyiz bu konuda. Hararetli bir şekilde çalışıyoruz. Sayı vermek istemiyorum. Transfer çalışmaları devam edecek.

"Uçak sayısını söylemek istemiyorum"

"Kaç uçak daha inecek" sorusuna Özbek, şu yanıtı verdi:

Böyle zor soruları sormayın. Uçak sayısını söylemek istemiyorum. Transfer sezonu daha devam ediyor. Kamp sonucunda eksiklerimiz görülecek. Bu sezon da Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız. Sayı vermek istemiyorum. Transfer çalışmaları devam edecek.

"Kadromuzu Şampiyonlar Ligi'ne göre ayarlıyoruz"

Dursun Özbek açıklamalarına şu şekilde devam etti:

2 ön eleme oynayacağız, bir play-off oynayacağız. Bu seneki şampiyonluğa tesadüf etti. Çalışıyoruz, başarılı olacağız. Zaten kadromuzu Şampiyonlar Ligi'ne göre ayarlıyoruz. Hazırız yani.

"Yine şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray"

Şampiyonluk hakkında konuşan Özbek, şunları dedi: