Dursun Özbek'e izin çıktı

Galatasaray Kulübünde 2022 yılına ait bütçenin görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısı Dursun Özbek ve ekibine onay verildi.

Galatasaray Kulübünde 2022 yılına ait bütçenin görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.

Galatasaray'da 2022 yılı bütçe tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bütçenin kabul edilmesinin ardından "Sevgili Galatasaraylılar, bize güvendiniz ve inandınız. Teşekkür ederiz." dedi.

2.7 milyon lira

Sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Mayıs 2022 itibarıyla finansal borcunun 2,7 milyon lira olduğu açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin 2022 yılı bütçe tasarısı, 261 milyon 764 bin 479 lira gelir, 837 milyon 464 bin 214 lira gider olarak duyuruldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün üzerinde ciddi bir faiz yükü olduğunu belirterek, "Eğer pazar günü teveccüh gösterip, önerdiğimiz projelere yetki verirseniz kulübün üzerindeki büyük finansal yükten de kurtulmuş olacağız." dedi.





"Hepsini çözecek gücümüz var"

2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü olağanüstü genel kurulda konuşan Özbek, çözmeleri gereken birçok sorunun olduğunu belirterek, "Bütçe genel kurulumuzu yapıyoruz, pazar da yetki genel kurulumuzu yapacağız. Önümüzdeki çözülmesi gereken birçok sorun var. Biz Galatasaraylılar birlikte olursak bu sorunların hepsini çözecek gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Kulüpteki bölünmüşlüğe son vermeleri gerektiğini aktaran Özbek, "Artık küskünlükleri, kavgaları bırakmanın ve beraber olmanın şart olduğu günlere geldik. Bugün öncellikli olarak bütçemizi siz değerli üyelerimizin onayına sunarak, bu konuyu çözümü kavuşturmak istiyoruz. Mümkün olduğunca denk bir bütçe oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.

Dursun Özbek, pazar günkü olağanüstü genel kurulda önemli konularda yetki isteyeceklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kulübümüz üzerinde ciddi bir faiz yükü var. Eğer pazar günü teveccüh gösterip, önerdiğimiz projelere yetki verirseniz kulübün üzerindeki büyük finansal yükten de kurtulmuş olacağız. Böylece gerçek anlamda denk bütçeye ulaşacağız. Bizim en önemli hedefimiz yarın herkesin gurur duyacağı bir Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak olacaktır. Bunun için Galatasaray'ımızı güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmeliyiz. Bunun için desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."