Dursun Özbek'i gülümseten şampiyonluk sözleri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ziyaret ettiği Hatay'da, "Şimdiden hayırlı olsun şampiyonluğuz" denmesi üzerine gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

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İHA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı deprem bölgesindeki çocuklarla birlikte geçirmek için Hatay’a geldi.

Başkan Özbek, 23 Nisan programı öncesinde tarihi Uzun Çarşı’yı ziyaret etti. Dursun Özbek, ziyaret esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hatay’ın yöresel lezzeti olan künefe tatlısını yemek için bir iş yerine misafir olan Başkan Özbek, künefe ustasının, "Şimdiden hayırlı olsun şampiyonluğunuz" demesi üzerine gülümseyerek teşekkür etti.

Çevredeki vatandaşlar ve yönetim kurulu da bu tebrik sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

"İnsanların moral ve motivasyona ihtiyacı var"

Başkan Özbek, Galatasaray’ın TOKİ iş birliğinde Hatay’a 100 konut inşa ettiğini ifade ederek, şunları dedi:

Depremden hemen sonra bölgedeki kardeşlerimize yardım açısından buradaydık. Asrın felaketinin ilk anından itibaren bizim Hatay’la olan ilişkimiz devam ediyor. TOKİ ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde Hatay’da 100 tane kalıcı konutu Galatasaray yaptırıyor. İnşallah onların tesliminde yine burada olacağız. Bu gün 23 Nisan, bu bayram Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Biz de bugün 23 Nisan’da Galatasaray olarak Hatay’daki çocuklarımızla birlikte olacağız. Bence bölge insanının en çok ihtiyacı olan manevi bağlılık, Galatasaray’da bu manevi bağlılığı göstermek üzere onlarla buluşmak için buradayız. Bölge çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Her zaman da Hatay’ın yanında olacağız, ilişkimiz hiç bitmeyecek. Ben buradan tüm takımlara, spor kulüplerine, Türk insanına çağrı yapıyorum; bölgenin ihtiyacı olan hem maddi destek hem de manevi destek. Manevi desteğinin daha büyük olduğunu düşünüyorum. İnsanların moral ve motivasyona ihtiyacı var. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla onun için buradayız

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)