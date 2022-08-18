Dursun Özbek'in annesi vefat etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek yaşamını yitirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, Kezban Özbek'in vefatı sebebiyle bugün imzalanacak olan sponsorluk anlaşmasının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Galatassaray'dan baş sağlığı mesajı

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Kulübümüz ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilecek olan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in değerli annesinin vefatı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Ensonhaber ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Galatasaray camiasına baş sağlığı diliyoruz.