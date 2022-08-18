Petrol
93.7
0.05%
Euro
18.2677
-0.05%
Dolar
17.9612
0.07%
Altın
1.018
0.11%
Borsa
298
0.00%
Bitcoin
423.950
-1.71%
BTXN Coin
6.12
0.00%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Dursun Özbek'in annesi vefat etti

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti.
    • 18.08.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dursun Özbek'in annesi vefat etti

    Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek yaşamını yitirdi.

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, Kezban Özbek'in vefatı sebebiyle bugün imzalanacak olan sponsorluk anlaşmasının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

    Galatassaray'dan baş sağlığı mesajı

    Galatasaray yaptığı açıklamada, "Kulübümüz ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilecek olan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in değerli annesinin vefatı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

    Ensonhaber ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Galatasaray camiasına baş sağlığı diliyoruz.

    Dursun Özbek in annesi vefat etti #1


    İlginizi Çekebilir

    Ali Babacan: Suriyelileri göndereceğiz
    Gündem

    Ali Babacan: Suriyelileri göndereceğiz

    Hırsızlık yapan kadın küçük kızı da alet etti
    3. Sayfa

    Hırsızlık yapan kadın küçük kızı da alet etti

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Görüş Bildir