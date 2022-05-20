Dursun Özbek'in listesi belli oldu

Galatasaray'ın başkan adayı Dursun Özbek, merakla beklenen yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na bildirdi.

Galatasaray'da 4-11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde başkan adaylarından Dursun Özbek, listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etti.

Özbek, "Heyecanlıyım tabii. Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benimle beraber yürümeyi kabul eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçececeğiz. Eşref kardeşime de başarılar diliyorum. 12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz, Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarı için projelerimiz var." dedi.





"Biz büyük bir aileyiz"

"Biz Galatasaraylıyız, bizde sen ben yok sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz." sözleriyle konuşmasını sürdüren Özbek, "Bu seçim süreci, bir yarışma bu, Galatasaray'ın etiğine yakışan bir yarışma olacağını biliyorum. Bu hizmet yarışına girenlere de bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, "Erden (Timur) kardeşim, Sportif A.Ş'de olacak. Kendisi çok deneyimli. Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde en önde hizmet edecek Erden kardeşim hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet verecek ekibimiz var." açıklamasını yaptı.





"Geçmişten ders aldık"

Eski başkan ve yeni başkan adayı Özbek, "Geçmişten aldığımız dersler var, deneyimimiz var. Ekibe baktığınız zaman, liste her şeyi söylüyor. Geçmişten gelen deneyimle bundan sonraki süreci iyi yöneteceğimizi kimsenin şüphesi olmasın." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

İşte Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler:

Başkan: Dursun Özbek

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

Yedekler: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu



