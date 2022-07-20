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    Dursun Özbek'in paça boyu yine gündem oldu

    Dursun Özbek'in paça boyu yine gündem oldu

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı cenaze töreninde giydiği takım elbiseyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • 20.07.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 17:12
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    Galatasaray başkanlığında ikinci dönemini yaşayan Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze törenine katıldı.

    Birbirinden tanınmış simanın katıldığı cenaze töreninde Dursun Başkan'ın takım elbisesi yine gündeme oturdu.

    "Terzini değiştir artık Dursun Başkan"

    Paça boyunun uzun geldiği elbiseyle objektiflere yansıyan Özbek, daha önce de buna benzer bir takım elbise giymiş ve sosyal medyada viral olmuştu.

    Sosyal medya kullancıları, iki fotoğrafı da paylaşarak "Terzini artık değiştir Dursun Başkan" yorumunda bulundu.

    Dursun Özbek in paça boyu yine gündem oldu #1

    Dursun Özbek in paça boyu yine gündem oldu #2

    Dursun Özbek in paça boyu yine gündem oldu #3


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