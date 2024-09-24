Dursun Özbek'ten açıklama: Demek ki doğru işler yapmışız Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi akşamı yönetim kuruluyla yemekte bir araya geldi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 3-1'lik büyük zaferin gecesinde yöneticilerle yemekte bir araya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kadıköy'deki performanstan çok etkilendi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Özbek, "Kolej takımı görüntüsü veriyoruz. Herkes çok pozitif. Bu tablo beni çok umutlandırdı." dedi.

"ELEŞTİRİLDİK AMA DOĞRU İŞLER YAPMIŞIZ"

Özbek, "Transfer dönemi çok eleştirildik ama görüyorum ki doğru işler yapmışız. Takımda arkadaşlığın iyi olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN İLE DEVAM PLANI

Galatasaray'ın Napoli'den bir sezonluğuna kiraladığı, 100 milyon euroluk golcü Victor Osimhen'in gelecek sezon daha kalması düşüncesi ortaya çıktı.

Radyospor'a konuşan Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in ocak ayında ayrılması gibi bir durum bulunmadığını ifade ederek, "Haziran ayına kadar Galatasaray'ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye yönelik, Osimhen'i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar. Biz Osimhen ile bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte olur bunu düşünmeliyiz." yorumunu yaptı.