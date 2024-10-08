Dursun Özbek'ten Acun Ilıcalı'ya cevap: Samimiyetsizlik Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap verdi.

Haber Merkezi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın son açıklamalarına yanıt verdi.

Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği bir toplantıda alınan "dikkatli açıklama" kararına rağmen, Ilıcalı'nın kısa süre sonra yine Galatasaray'ı hedef alan ifadeler kullanmasını "samimiyetsizlik" olarak nitelendirdi.

Dün gerçekleşen toplantıda, Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinin başkanlarıyla bir araya gelen Özbek, burada kardeşlik ve dikkatli konuşma kararı alındığını belirtti.

Ancak, bu toplantıya katılan kulüplerden birinin (Fenerbahçe) yöneticisi olan Acun Ilıcalı'nın hemen ardından bir televizyon programında Galatasaray'ı hedef gösteren açıklamalar yapması, Özbek'i bu karara rağmen sözünün arkasında durmaya davet etti.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

Dün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldik. Bu görüşmede tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapacağımız açıklamalarda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık.



Kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz.

"KAOSTAN ÇIKAR SAĞLAMAYA ÇALIŞANLARIN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Ülkemizin birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu zamanlarda kardeşi kardeşe düşman etmeye, toplumu germeye, kaos yaratmaya çalışan, buradan kendine çıkar sağlamayı uman bu zihniyetin bundan önce de karşısında olduk, yine karşısında olacağız.