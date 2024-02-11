Dursun Özbek başkanlığa aday olacak mı? İşte o sözler... Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gelecek seçimde başkanlığa aday olacağı iddialarına yanıt verdi.

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Bu sonuçla zirve yarışındaki Galatasaray puanını 66'ya yükseltti. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

Bu karşılaşmanın ardından ise Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, başkan adaylığıyla ilgili de konuştu.

"Her şey Galatasaray ile olunca daha güzel oluyor"

Özbek, sözlerine şu şekilde başladı:

Paralimpik akademi çok önemli. Her toplumda olduğu gibi özürlü vatandaşlarımız var. Onların da bu sportif aktivitelere katılması için büyük çaba sarf ediyoruz. Galatasaray ile daha büyük kitleye yayılıyor. Galatasaray bu konuda da öncülük yapacak. Yeni yerleşkemizde bu konularla ilgili yeni yatırımlarımız olacak. Konuyu toplumsal bir konu olarak görüyoruz. Her şey Galatasaray ile olunca daha güzel oluyor.

"Biz hizmet etmeye geldik Galatasaray'a"

Dursun Özbek, başkanlık adaylığı hakkında şu ifadeleri kullandı: