Dursun Özbek'ten Ali Koç açıklaması: Görüşecektik, iptal etti Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gergin ortamı dağıtmak amacıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşeceklerini ancak daha sonra sarı-lacivertlilerin 1 numarasının bu görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

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Türk futbolunda gerginlik yüksek seviyeye ulaştı.

Hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında yumruklanmasının ardından şimdi de Trabzonspor-Fenerbahçe maçında saha içine giren taraftarlar futbolculara saldırdı.

Gergin ortamın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligden çekilmeyi düşündüklerini duyururken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuştu.

İlk olarak sarı-lacivertlilerin Avrupa maçına yakın bir tarih olması nedeniyle ertelenmesini istediği Süper Kupa finali hakkında konuşan Özbek, şunları söyledi:

Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbolunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur.

"Ligden çekilme Fenerbahçe'nin iç meselesidir"

Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu ligden çekilme, Fenerbahçe'nin iç işi. Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışma huyu yok. Fenerbahçe kendi arasında toplanacak ve karar alacak. Her ne kadar, geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da, kendileri için Fenerbahçe en iyi kararı alacaktır. Bundan eminim. Galatasaray olarak rakiplerin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değil.

"TFF gerekeni yapacaktır"

Türk futbolunda bu gerginliğin önemle incelenmesi gerekiyor. Geçmişten bugüne yaptıklarımızı göz önüne almamız lazım. Türk sporuna ne kadar yararı, ne kadar zararı olmuştur. Bu olaylar incelenmeli, kapsamlı bir inceleme yapılmalı. Buradan da adil bir şekilde bunların önüne geçmek için gereken cezalandırılmalar yapılmalı. Galatasaray olarak rekabetin sahada kalmasını istiyoruz. Artık bugün bir milat olmalı. Bu konu ile ilgili adil yaptırımlar gündeme gelmeli. Bu görev TFF ve kamuya düşmektedir. Onların da gerekeni yapacağından eminim.

"Yabancı hakem seviyesine indirmek çok yanlış"

Olayların bence yabancı hakem seviyesine indirmek çok yanlış. Bir şeyin üstüne basa basa söylüyorum. Biz bu seviyeye nasıl geldik? Birbirimizi boğazlama seviyesine nasıl geldik? Bunu yabancı hakemle açıklayamazsınız. Herkes söylediğinin, ağzından çıkanın sorumluluğunu almak zorunda. Geçmişte söylenenler, ifade edilenler yokmuş gibi davranılmasını doğru bulmuyorum. Artık işin, lafın, sözün bittiği yere geldik. Herkes dikkatli olsun. Herkes konuşurken haddini bilerek konuşsun. Bu yangının üstüne benzin dökmeye gerek yok.

"Ali Bey ile görüşecektik, iptal etti"

Ali Bey daha sonra bir açıklamaya istinaden görüşmeyi iptal etti. Türk sporundaki gerginliği görüşerek çözebilir miyim düşüncesindeydim. Rakibimizden bu görüşmenin iptali gündeme geldi. Keşke görüşebilseydik ve bugünlere gelmeseydik.

"Ali Bey gündeme getirmişti"