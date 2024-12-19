Dursun Özbek'ten Ali Koç ve canlı yayın açıklaması: Kabul etmedi

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İstanbul Kağıthane Yeni Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Alucra Kalkınma ve Vakfı Kongresi, önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Kongreye, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de iştirak etti ve salondakilerden büyük ilgi gördü.

Hemşerileri tarafından yoğun alkışlarla karşılanan Özbek, burada yaptığı konuşmada dikkat çeken bir diyaloğu kamuoyuyla paylaştı.

"ALİ KOÇ CANLI YAYIN TEKLİFİMİ KABUL ETMEDİ"

Dursun Özbek, konuşmasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasında geçen bir diyaloğu açıkladı. Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı şu sözlerle aktardı:

Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizinle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım. Kendisi kabul etmedi.

ALİ KOÇ'UN CANLI YAYIN TEKLİFİ

Ali Koç, geçtiğimiz sezon Dursun Özbek'e çağrıda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: