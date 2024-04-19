Dursun Özbek'ten Ali Koç'a Abdülkerim Bardakcı göndermesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın imza töreninde konuştu. Özbek, geçmiş dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı hakkında söylediği sözleri hedef alarak göndermede bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 5 futbolcusuyla yola devam dedi.

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmeleri yenilendi.

Gerçekleşen bu imza töreninde ise başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

"Kimileri sana burun kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik"

Dursun Özbek, Abdülkerim Bardakcı hakkında şu sözleri sarf etti:

Abdülkerim Bardakcı... Kimileri sana burun kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik. Sen de performansıyla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Önünde uzun başarılı yıllar var. Sana da büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum.

"Bu kulübün parçası olduğum için çok mutluyum"

Abdülkerim Bardakcı ise yeni sözleşme hakkında şunları dedi:

Başkana ve Erden ağabeye çok teşekkür ederim. Bu kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Geldiğimde iyi oynayarak, efsaneler arasına girmek istediğimi söyledim. İnşallah hayallerim doğrultusunda güzel bir şekilde ilerlerim.

"Sen 20 milyon lira eder misin"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Abdülkerim Bardakçı'yla yaptığı görüşmede "Sen 20 milyon lira eder misin?" ifadelerini kullandığı gündeme düşmüş ve çok konuşulmuştu.

Galatasaray, 2.8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı

Abdülkerim Bardakcı, 2022-2023 sezonunun başında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Abdülkerim, 9.5 milyon euro piyasa değerine sahip.

29 yaşındaki stoper, Galatasaray kariyerinde 72 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistle mücadele etti.