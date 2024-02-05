Dursun Özbek'ten Ali Koç'a salvolar: Derhal istifa et Galatasaray'ın bir numarası Dursun Özbek, Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi. Oldukça sert ifadeler kullanan Özbek, sarı-lacivertlilerin başkanını Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etmeye davet etti.

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Türk futbolunda hemen her gün yeni olay yaşanmaya devam ediyor.

Ali Koç'un Divan Kurulu toplantısında sarı-kırmızılı ezeli rakiplerini hedef alması üzerine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündemde yer alan konularla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Sacha Boey'un transferinden elde edilen 30 milyon euroluk bonservis bedelini hemen harcamak zorunda olmadıklarını dile getiren Dursun Özbek, şunları söyledi:

Geçen sene Galatasaray'ın kasasına transferden giren bir şey var mıydı, yoktu. En azından böyle bir 30 milyon euro yoktu. Yaptığımız transferlerin hacmine bakarsanız bu dediğiniz rakamın fersah fersah üstünde. Galatasaray'a hizmet edecek, Galatasaray'ı başarıya taşıyacak oyuncuların transferini yaptık. Bir yıldız yağmuru geçen sezon başında geldi. Demek ki felsefemiz şu değil. Boey'dan 30 milyon geldi hadi transfer yapalım değil. Biz transferi Galatasaray'ın ihtiyacına göre şekillendiren bir yönetimiz. Dediğim gibi geçen sene böyle bir transfer yoktu. Ama yapılan transferlerin altına çizgiyi çekin, bakın, nasıl yapılmış. Boey'dan para geldi, transfer yapacağız diye bir şey yok.

Dursun Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Az önce de ifade ettim. Arkadaşlarım çalışıyor. Önümüzde 5 günlük bir süre var. Bu sürenin sonunda kaç transfer yapmışız görürsünüz." diye konuştu.

"Ali Koç neden Türk futbolunu bölmeye çalışır?"

Son divanı izlemedim ben fakat Fenerbahçe Kulübü Başkanı olacak zatın söyledikleri basına da yansıdı. Dolayısıyla tarafıma da geldi. Tabii hoş bir ifade tarzı değil. Bunu şöyle yorumluyorum ben. Fenerbahçe başkanı olacak kişi Vehbi Koç'un torunu. Bu kişi aynı zamanda iyi bir eğitim almış, Koç ailesinin bir mensubu. Türkiye için Koç ailesi önemli bir aile. Yurt dışında ve yurt içinde iyi bir eğitim görmüş, çok önemli eğitim almış. İyi bir iş hayatı var. Çok zengin bir aileye mensup. Peki böyle bir kişi niye Türk futboluna bölünmeyi, kutuplaşmayı ve birbirine düşman olmayı getirmeye çalışır? Türkiye'nin yüzde 75'i Galatasaray ve Fenerbahçe'den oluşuyor. Futbolla ilgilensin, ilgilenmesin veya takip etsin, etmesin bu bir gerçek. Bizim ağzımızdan çıkan kelimeler bu insanlara ulaşıyor. Bu insanları etkiliyor. Bu insanların bizim ifadelerimizden beklentileri var. Peki niye böyle bir kutuplaşmayı, Galatasaraylı veya Fenerbahçeli diye bölünmeyi ve birbirine düşman olmayı teşvik edici söylemler niye yapılır?

"Türkiye'yi PKK, FETÖ bölememiş..."

Çok düşündüm. Bu manada daha önce de böyle düşünmüştüm. Bir ifadem de vardı ve onun çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve demografik yapısı itibariyle düşmanları tarafından bölünmeye Türk, Kürt diye PKK vasıtasıyla ayrılıkçı kalkışma var. Alevi ve Sünni diye zaman zaman bunu kaşıyan düşmanlarımız var. FETÖ'cü olan veya olmayan diye 15 Temmuz'da kalkışma yaşadık. Türkiye'nin başında böyle belalar varken bir kişi Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi birbirine düşman ederek hatta sokaklara çağırarak, hatta 'bunları gördüğünüz yerde tokatlayın' ifadeleri gibi ya da 'gördüğünüz yerde fotoğrafını çekin' gibi ifadeler kullanarak niye yapar? O kişi aynı zamanda Türkiye'yi seven, Atatürkçü kimlikten ve etik değerleri yüksek olduğunu ifade ediyor. Peki kardeşim bu değerlere sahipsen niye böyle bir tavır içine giriyorsun. Başkanlığı kötüle, kulübü kötüle ve hiç ağza alınmayacak şekilde ifadeler kullan Galatasaray için. Benim aklıma iki şey geliyor. Birincisi Türkiye'yi çekemeyenlerin ve düşman olanların Türkiye'yi bölmek için çeşitli davranış biçimleri var. Acaba ben de diyorum böyle birisi bir proje mi? Türkiye'yi ne PKK bölebilmiş ne FETÖ bölebilmiş. Yani kimse bölememiş.

"Türkiye'yi bölmek için Fenerbahçeli, Galatasaraylı diye bir proje mi geliştiriliyor?"

Türkiye'yi bölmek için yeni bir proje mi deniliyor yani. Galatasaraylı, Fenerli sokağa çıksın bu çağrılar var. Bunu çok sakıncalı buluyorum. Çok sakıncalı bir davranış biçimi. Dolayısıyla o kişiye (Ali Koç) şunu tavsiye ediyorum. Bundan vazgeç. Türkiye'nin huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin bekasını tehlikeye atacak bu tartışmalar böyle başlar ve nerede duracağını bilemezsin. Onun için ben kendisine bu huzuru bozucu, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kasteden davranış biçimi içerisinde olmamasını tavsiye ediyorum. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe olarak mücadelemizi, bilek güreşimizi sahalarda yapalım. Bu kulüpler onun için kurulmuş. Bu kulüplerin birinci görevi sahada bu futbol aktivitesini sevdirebilmek, insanları hafta sonlarında hoş bir vakit geçirmelerini sağlamak ve takımlarıyla mutluluklar yaşamak için yapılan bir aktivite. Bu manada böyle düşünürsek olayların bu maksatla yapıldığını kabul edersek o kişi bir proje olarak kulübün başına geldiğini düşünüyorum. Peki diyelim ki öyle değil. Bu söylediklerim yanlış. Bu davranış biçimini değerlendirmek, bunların olmadığını ve daha önce söylediklerimin yok farz edildiği dönemde bu davranış biçimini nasıl değerlendiririz. O kişi iyi yetişmiş, zengin, iyi bir ailenin verdi, eğitimi çok üst düzeyde ve başarılı bir iş adamı. Bunların hepsini bir tarafa yazdığımız zaman bir tane eksik kalıyor. Çünkü bu patolojik bir olay haline geliyor. Demek ki bir parametre eksik.

"Proje değilsen başka bir durum var"

Burada sağlıklı olmayan bir durum hasıl oluyor. Onun için bu tavrın ve söylemlerin derinlemesine incelenmesi, bu manada o kişinin bazı desteklere ihtiyacı olabileceğini düşünüyorum. Bu tedavi edilmesi gereken bir husus. Dediğim bütün bu özellikleri bir araya getirdiğimiz zaman ülkenin birliği ve beraberliği için savaşmış, Atatürkçü, etik değerlere sahip Türkiye'yi düşünen bir kişinin bu manada Türkiye'yi bölmek için eğer bir proje değilsen o zaman kardeşim burada başka bir durum var. Patolojik bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde incelenip bunun süratle tedavi edilmesinin gerektiğini düşünüyorum.

"Derhal istifa et"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın sezonun ilk toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulüp başkanlarına yaptığı bir konuşmaya değinen Dursun Özbek, sarı-lacivertlilerin başkanını istifaya davet etti:

Fenerbahçe başkanı olan kişinin ifadelerine dikkat ettiğinizde hep bir mağduriyet çıkarma, hep bir ağlama hali var. Ağzımızdan çıkan laflara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kulübün başkanı, federasyonla kavga ediyor, MHK ile kavgalı, Tahkim ile kavgalı. Bütün takımlarla kavgalı. Bütün takımlarla kavgalı cümlemi de şöyle ifade etmek istiyorum. Kulüpler Birliği Vakfı'nın sezon açılışında o kişinin şöyle bir ifadesi oldu; Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım dedi. Orada 20 tane ayrı takım vardı. Hepsi de Türk futbolu için önemli. 20 takımın da gönlünde şampiyonluk yatar. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak bunları diğer 19 takıma söylüyorsun. Böyle bir laf edilir mi? Sen eğer bu ifadenin arkasında duruyorsan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak, diye çağrıda bulundum. Bugün de bunu tekrarlıyorum. Derhal istifa etmeli. Ondan sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak istediklerini söyleyebilirsin.

"Fenerbahçe'nin 10 puan önünde olurduk"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'ın algı yaptığı yönündeki açıklamaları üzerine ise Dursun Özbek, şunları söyledi:

Hakem hatalarıyla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Mukayeseye geldiği zaman Galatasaray'ın kayrıldığı ve Galatasaray'ın lehine yaklaşımlar olduğu ifade ediliyor. Hep bu yönde bir algı peşindeler. Başkanı, yardımcısı, çalışanı, hepsi bu bakış açısında. İncelediğinde şurası çok net, standartlarda bir sapma olmasaydı şu anda biz onların 10 puan önündeydik. Verilen, verilmeyen penaltılar, gösterilen kartlar dikkate alındığında bu ortaya çıkıyor. Bütün bunlar dikkate alındığında asıl mağdurun Galatasaray olduğunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Her konuşmasında bizim algı peşinde olduğumuzu ifade ediyor. Böyle bir şey olmaz. Algıyla ilgili çalışan tek kulüp Fenerbahçe. Göğsünü gere gere de bizim yaptığımızı söylüyor.

"Ali Koç'un bırakacağına kaç kişi inandı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda "Haziran ayında yeni bir başkan ve yeni bir yönetim kurulu olacak." açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Özbek, "Kaç kişi inandı bilmiyorum. Geçtiğimiz dönemde divan kurulu başkanları kendi aralarında toplanıyor ve sohbet ediyorlar. Biz kendilerini davet ettik, diğer kulübün divan başkanları bir araya geldi. Ben de onlara 'hoş geldiniz' dedim ve oradan ayrıldım. Fenerbahçe'nin divan başkanı bir müddet sonra beni aradı. 'Sayın Başkan, siz Ali Koç'un başkan olarak kalması bizim için çok iyi demişsiniz' dedi. Ben de 'Sen de oradaydın, belli bir süre sizinle beraber oldum ve sonra oradan ayrıldım. Bulunduğum süre içerisinde siz böyle bir cümlemi duydunuz mu' dedim. 'Duymadım' dedi. Kendisiyle böyle bir telefon konuşmamız oldu." dedi.

Başkan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı: