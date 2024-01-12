Dursun Özbek'ten Ali Koç'un açıklamalarına cevap! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasına yanıt verdi. Özbek, "Dünya spor tarihindeki ilk kez bir spor kulübü başkanı 'Ben başkanken, bizi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Yahu arkadaş kim seni şampiyon yapmayacak. Samimiysen açıkla" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne olurken kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, 45+1. dakikada Kerem Demirbay ile öne geçti. Galatasaray'a yaz transfer döneminde imza atan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.

Sivasspor, Kerem'in golüne 86. dakikada penaltıdan Fode Koita ile karşılık verdi.

Bu beraberliğin ardından ise Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, maçın hakemi Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar üzerine basın toplantısı düzenledi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşen toplantıda Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, açıklamalarda bulundu.

"Bu standartsızlığı MHK ve TFF çözecek"

Başkan Özbek, sözlerine şu şekilde başladı:

Göreve geldiğimizden beri sahada kalmak ve orada devam etmek istiyoruz. Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sistematik bir şekilde olayları sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Bu standartsızlığı MHK ve TFF çözecek. Bu yetki sahibi kişiler, ya bu işi layıkı ile yönetmek zorunda ya da beceremiyorlarsa, gereğini yapmak zorundalar. Gereğinin ne olduğunu yorumlarınıza bırakıyorum.

"Galatasaray'dan ne istiyorsunuz?"

Hakem Zorbay Küçük'ü eleştiren Özbek, şunları dedi:

Kimse bize hakem hatası demesin! Bu kadar üst üste gelmesi... Bunları hakem hatası olarak geçiştirmeyi bize kimse dayatamaz! Nasıl oluyor da bu maça Zorbay Küçük atanıyor? Zorbay Küçük maçlarında Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray'ın puan ortalaması 1.75. Zorbay Küçük daha önceki şikayetlerimizde yer aldı. Muslera'nın ayağına basıldı, kırmızı kartı pas geçti. Sicilindeki Galatasaray sorunları bu maçla bitmiyor. Geçen sene Kerem'e kullandığı ifadeler nezaket dışıydı. VAR hakemi Alper Ulusoy, Türkiye'deki futbol tarihindeki ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum, Galatasaray'dan ne istiyorsunuz? Bize olan standartsızlıklar, rakiplerde tam tersi oluyor.

"Yahu arkadaş kim seni şampiyon yapmayacak?"

Fenerbahçe ve Ali Koç'a gönderme yapan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Holigan yorumcularla insanlara saldırmaya çalışıyorlar. Her şey planlı, her şey düşünülmüş. Ama düşünmedikleri şeyler de oluyor. Göreve geldiğimizde şampiyon olacağımızı düşünmüyorlardı. Bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için daha planlı çalışıyorlar. Dünya spor tarihindeki ilk kez bir spor kulübü başkanı 'Ben başkanken, bizi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Yahu arkadaş kim seni şampiyon yapmayacak. Samimiysen açıkla! Böyle açıklama olmaz. Galatasaray'da böyle bir açıklama yapan başkan bir saniye görevde duramaz!

"Galatasaray'ı zor duruma düşürmek için muazzam bir çalışma var"

Galatasaray'la mücadele edemeyeceklerini söyleyen Özbek, şu sözleri sarf etti:

Doğru yolda olanın kimseden korkusu olmaz. Galatasaray demek, adalet ve doğru için sonuna kadar mücadele etmektir. Biz bundan vazgeçmeyiz. Hepimizin şahit olduğu ve gördüğü gibi sporun bütün değerleri ayaklar altına alınarak, Galatasaray için büyük bir mücadele var. Galatasaray'ı zor duruma düşürmek için muazzam bir çalışma var. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Biz tarihte ve geçtiğimiz 100 yılda, bir araya geldiğimizde, tek yumruk haline geldiğimizde kimsenin bizle mücadele imkanı yoktur. En çok ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberliğin korunması. Olaylar gözümüzün önünde oluyor. Her seviyede böyle bir hücumla, yakıştırmalarla karşı karşıyayız.

"Galatasaray'ın oyuncularına 1 kuruş borcu yoktur"

Futbolculara borçlarının olmadığı belirten Özbek, şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray'ın oyuncularına 1 kuruş borcu yoktur. Ancak borcumuz varmış gibi algı yapıyorlar ve camiayı etkilemeye çalışıyorlar. Galatasaray'ın hedefleri, Galatasaray'ı sevmeyenleri ve rakipleri rahatsız ediyor. Bizim hep beraber olmamız lazım. Zafere böyle gideriz.

"Mayıs'ta şampiyon olmak bizim gündemimiz"

Özbek, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Biz ve arkadaşlarım buradayız. Bizim olduğumuz yerde kimse bunları konuşamaz. Algı yaratmaya çalışanlar, 2024 Haziran'daki seçim öncesi yine algı peşinde koşuyor. Gündemimizde bizim seçim yok. Mayıs'ta şampiyon olmak bizim gündemimiz. Galatasaray'ın gündeminde finansal yapısını oluşturmak, Bankalar Birliği'ne olan borcu ödemek var.

"Kenetlenerek yine şampiyon olacağız"

Galatasaray'ı içerden vurmaya çalışanların olduğunu söyleyen Dursun Özbek, şu sözleri sarf etti:

Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Herkesin birlikte olmasıyla başardık. Kenetlenerek yine şampiyon olacağız. Birlikteliğimiz şampiyonluktaki en büyük gücümüz olacak. Her gün bizden parça koparmaya çalışıyorlar. Tek amaçları bizi içerden vurmak, bizi birbirimize düşürmek. Çünkü başka çareleri kalmadı. Er meydanında Galatasaray her zaman başarılı. Bizim fıtratımızda olmayan bu çalışmalarda, biz yokuz. Bunlara hep beraber karşı duracağız ve bu sene biz şampiyon olacağız.

"En kısa sürede Florya'yı Kemerburgaz'a taşıyacağız"

Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınacaklarını ifade eden Özbek, şunları dedi:

Genel kurula verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Kemerburgaz'ın kabası bitti, ince işlere başladık. En kısa sürede Florya'yı Kemerburgaz'a taşıyacağız. Çok güzel ve modern proje oluyor. Kimse endişelenmesin bu projeler bitecek. Florya çalışmaları da sürüyor. Kısa sürede bu projelerin meyvesi olan müjdeleri sizlerle paylaşacağız.

"Kimse sabrımızı sınamasın!"

Başkan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Biz spor yarışı içerisindeyiz. Kavga ve çekişme, söz düellosu... Bunların peşinde değiliz. Sabrımız var ama kimse sabrımızı denemeye kalkmasın. Futbolu kavga ortamına, söz düellosuna taşımak değil. Onun için bugüne kadar konuşmadık, sabrettik. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde konulara bakıyoruz. Kimse sabrımızı sınamasın!

"TFF'ye ikazlarımızı yapıyoruz"

"TFF'nin istifasını istiyor musunuz?" sorusuna Özbek, şu yanıtı verdi:

TFF seçileli yaklaşık 6 ay oldu. TFF'ye ikazlarımızı yapıyoruz. Pazartesi günü Kulüpler Birliği toplantısı var. Gündem maddelerinden biri bu olabilir. Sayın Federasyon, sadece Galatasaray'ın federasyonu değil. Süper Lig, 1. Lig, alt ligler var. Toplantıda oluşan fikirler neticesinde Galatasaray da duruşunu orada sergileyecektir.

"Süper Kupa'da yerli hakem olmasını istedik"

Süper Kupa'da yerli hakem istediklerini belirten Dursun Özbek, şunları dedi:

Süper Kupa'da yerli hakem olmasını istedik. Yabancı hakemle oynamak 1 maç için olmaz. Radikal bir karardır ve tüm maçlar için alınır. Yabancı hakemi test etmek için yabancı hakem istenmiştir. Ancak 1 maçlık performans, işin geneline yayılamaz. Formatta yerli hakem vardı. Bu anlamda değişiklik istemedik.

"Ali Koç'un ne dediği belli değil"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki sözlerini sürdüren Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Ali Koç 5-6 senedir başkan. Mehmet Büyükekşi 5-6 senedir mi TFF'nin başkanı? Ali Koç'un ne demek istediği beli değil. Kim seni şampiyon yapmayacak? Federasyon mu, MHK mi? Başkaları mı? Ali Koç başkanken, 4-5 federasyon değişmiş. Hepsi mi böyle istiyordu? Sayın Ali Koç'un biraz daha net olması lazım. Bu ifadenin mağduriyet yaratmaktan başka anlamı yok. Bunu sık sık yapıyorlar. Avantaj sağlamak için yapılan bir açıklama.

"Orta hakemi de çağırın, pozisyonu izlesin"

VAR hakemleri ile ilgili ise Özbek, şu açıklamayı yaptı:

VAR uygulamasına gidildiğinde 7-8 saniyede maç hemen başlıyor. Yahu kaç ekranı izledin de 7-8 saniyede, Galatasaray lehine olacak pozisyon için karar verdin. VAR'da 7-8 ekran mevcut. Bir seferde pozisyonu görmeyebilirler. Bunu nasıl 7-8 saniyede yapıyorsunuz? Bunu görünce, bu hakem neden böyle yapıyor diye düşünüyorsunuz. Türkiye'nin en büyük spor kulübünü mesuliyetini taşıyoruz. Bizim görüşlerimiz, camianın görüşler. 25 milyon taraftarımız bu maçı izliyor ve bunun farkında. Verilmeyen penaltı... Öteki maçta veriliyor, bu maçta niye vermiyorsun kardeşim? VAR'daki oturan kardeşim, neden yeteri kadar izlemedin maçı başlattırıyorsun? Biz ne yapalım, nasıl bir reaksiyon gösterelim? "Çok iyi maç yönettiler" mi diyelim? Bu konuşmaları Türk sporuna adaleti getirmek için yapıyoruz. Adaletsizlik Türk sporunun gelişmesinde engel. Zorbay Küçük, Alper Ulusoy, Mehmet Büyükekşi, MHK'de görevli arkadaşlar... Bu uygulamalara son verin. Orta hakemi de çağırın, pozisyonu izlesin. TFF incelesin, bu konun üzerine gitsin. Bu konunun tekrar gündem gelmemesi için çalışma yapsınlar. Susarak, sadece basit hakem hatası ifadeleriyle bu konu çözülmez. Yeri ve zamanı geldiğinde, hakkımızın aranması için zerre kadar tereddüt etmeyiz.

Başakşehir'e kiralık olarak giden Leo Dubois ile ilgili Dursun Özbek, şu açıklamayı yaptı:

Leo Dubois, Başakşehir'in oyuncusu. Şu anda Başakşehirli arkadaşlarla görüşüp, bir çözüm bulabilir miyiz diye kendi aramızda konuşuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok.

Yabancı kuralı ve kupa formatıyla ilgili konuşan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

TFF kulüpler için önemli kararlar aldı. Yabancı sınırlamasını, uygulama açısından destekliyorum. Transfer edilen yabancıların sahada olması kararı yerinde. Türkiye Kupası formatı da bence uygun, daha fazla heyecan getirecektir.

Erden Timur ise açıklamalarına şöyle başladı:

Konuşsan suç, konuşmasan suç! Geçen sene hakemle ilgili 3 defa konuştum. Algı manipülasyonu hep bu tip şeyler için yapılıyor. İki ay önce ekrana çıktım, neler yapılması gerektiği için bir çok öneri sunduk. Sonra yaşananlar da malum. Bu gerginliğin azaltılması için temizlik olması gerektiğini söyledik. 'Nerede, nerede?' diye algı yaratılıyor. Geçen sene de dört ayda bir kere konuşmuşum. En son iki ay önce konuştum zaten. Bizim tek amacımız kenetlenmek. Galatasaray tüm zorlukları böyle aştı. Bu tip şeyler söylenti. Daha çok iletişim kurabiliriz. Daha çok iletişim kurunca da 'Neden?' deniyor.

Sacha Boey'in geleceği hakkında konuşan Timur, şunları dedi:

Sacha Boey'in dizinde bir ağrı var. Bugün antrenman var yarın izinli takım. Riske atmamamız gereken bir oyuncumuz. Satışı gibi bir durum yok. En ufak boşlukta manipülasyon yapılıyor.

Ortamın gergin olduğunu söyleyen Timur, şu değerlendirmeyi yaptı: