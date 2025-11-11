Dursun Özbek'ten bahis açıklaması: Hata yapmış olabilirler

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması büyüyerek devam ediyor.

Hakemlerin ardından futbolcular da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Futbol kamuoyunun bir numaralı gündemi haline gelen soruşturmayla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklamalar geldi.

Özbek, TFF'nin 1024 futbolcuyu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk etmesi hakkında konuştu.

"4-5 SENE ÖNCE OYNAYANLA 1-2 HAFTA OYNAYAN AYNI TERAZİYE KONULMASIN"

Katıldığı ödül töreni sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özbek, bahis oynayan futbolculara verilecek ceza konusunda "zaman aralığı" kriterine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dursun Özbek'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"4-5 sene evvel bahis oynayan bir futbolcu ile 1-2 hafta oynayan futbolcunun aynı teraziye konulmaması lazım. Genç arkadaşlar belki o gün itibariyle ne olduğunu bilmeden hata yapmış olabilirler. Ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kendi takımının maçına mı oynamış yoksa voleybola, basketbola, bambaşka yerlere mi oynamış, bunun da tespit edilmesi lazım. Bu ayrımı TFF'nin yapacağından eminim."

"ZAMAN ARALIĞINA, NE ZAMAN ÖNCE OYNANDIĞINA VE NE MAKSATLA OYNANDIĞINA..."

"Amacımız Türk futbolunun etik değerleri çerçevesinde birleşmesi. Türk futbolunun imajının gerektiği gibi olması için burada verilen emeklere saygı duyuyoruz ve bütün Türk futbolunun bu manada temizlenmesi hareketine de destek veriyoruz. Zaman aralığına, ne kadar sene evvel oynandığına, ne maksatla oynandığına dikkat etmek lazım. Ona göre karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

EREN ELMALI: YAKLAŞIK 5 YIL ÖNCE KENDİ TAKIMIM DIŞINDA YAPILAN BİR İŞLEMDİR

Öte yandan ‘Bahis oynadığı’ gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'dan açıklama gelmişti.

Elmalı, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde, adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm.

Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynanmış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur.



Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım.



Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır.



Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim.”

METEHAN BALTACI: YILLAR ÖNCE KONUNUN CİDDİYETİNİ İDRAK EDEMEYEREK...

Bahis oynayan futbolcular listesinde adı geçen isimlerden biri de Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı'ydı.

Baltacı ise yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: