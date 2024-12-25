Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kadın Basketbol ve Galatasaray Kadın Voleybol Takımları'nın sponsorluk anlaşmaları için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek, kulübün amatör branşlardaki başarısından, tesisleşme projelerinden ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın sonlandırılmasından bahsetti.

Özbek, amatör branşlarda voleybol ve basketbolda belirledikleri hedeflere ulaşmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Bu sene amatör branşlarda son derece başarılı gidiyoruz. Sponsorlarımıza ve bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

YENİ İNŞAAT AÇIKLAMASI

Tesisleşme konusuna da değinen Özbek, Galatasaray'ın mevcut tesislerinin yenilenmesi ve modernize edilmesi gerektiğini vurguladı. Florya'daki kamp tesisi ve akademiyi Kemerburgaz'a taşıdıklarını ve yeni tesislerin temelinin yakında atılacağını belirtti.

Ayrıca, Vadi İstanbul'da bulunan araziye basketbol, voleybol ve yüzme tesisleri inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

'SONUNA GELDİK'

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın sonlandırılması konusunda da açıklamalarda bulunan Özbek, "Hedefimiz Galatasaray'ı borç yükünden kurtarmak. Projelerin sonuna geldik ve özellikle Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı sonlandırmak istiyoruz. Faiz yükünden kurtulmak için çalışmalarımızın sonuna geldik." ifadelerini kullandı.

'FAİZ SARMALI BİTİYOR'

Özbek, kulübün finansal durumunu düzeltmek için Florya'dan elde edilecek gelirlerle borçları kapatmayı ve sermaye artırımı yapmayı planladıklarını belirtti. Bu adımların Galatasaray'ı faiz sarmalından çıkarmak için atıldığını ve yakında bu konuda olumlu haberler vereceklerini söyledi