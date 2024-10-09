Dursun Özbek'ten çarpıcı sözler: Hiç kimse merak etmesin, mayıslar bizimdir, yine bizim olacak

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Galatasaray Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Geçtiğimiz hafta sonu lisemizde kulübümüzün 119. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutladık. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının koydukları hedefin izinde Galatasaray'ımızı daha iyi günlere taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Kuruluş töreninde kupalarımızı sergiledik ve başarılarımızla gurur duyduk. 2023-2024 sezonunda 2 bin 26 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa, 424 madalya kazandık. Bu büyük başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerimize, hocalarına, kulüp personeline, yöneticilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Özbek ayrıca yüzme, yelken, su topu, kürek, atletizm, judo, e-spor, briç, satranç, voleybol, basketbol ve futbol branşları hakkında da bilgiler verdi.

"BU SEZON HEDEFİMİZ AVRUPA'DA ARTIK ÖZLEDİĞİMİZ BAŞARILARA ULAŞMAK"

Erkek futbol takımının iki sezonu Süper Lig’de şampiyon olarak tamamladığı hatırlatan Dursun Özbek, şöyle konuştu:

Geçtiğimiz sezon bu şampiyonluk belki de uzun süre tekrarı olmayacak puan rekoruyla geldi. Bunun yanında Süper Kupa’yı da müzemize götürdük. Bu sezon hedefimiz Avrupa’da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye’de 25. şampiyonluğu kazanıp, gerçek 5. yıldızı formamıza takmak. Başta Okan Hocamız olmak üzere, tüm ekibimizle, yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Hiç kimse merak etmesin, mayıslar bizimdir, yine bizim olacak.

"AYNI HEDEFLE ÇALIŞMAYA VE SİZE SÖZ VERDİKLERİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Galatasaray’ın mücadele ettiği her branşta en iyisini yapmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Özbek, "Sizin desteğinizle daha da büyük başarılarının çok yakında olduğuna inanıyorum. Son dönemde bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışan rakiplerimiz olduğunun farkındayım. Ne olursa olsun biz aynı hedefle çalışmaya ve size söz verdiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Cumartesi yapılacak mali genel kurulumuza tüm üyelerimizin katılımını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.