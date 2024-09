Haber Merkezi

Süper Lig'in 6. haftasında derbi heyecanı yaşandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, sarı-kırmızılıların 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

HT Spor'a katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"MAÇA GİTMEDİM, EVDE YATARAK İZLEDİM"

Derbi hakkında konuşan Özbek şu cümleleri kurdu:

Özbek'in diğer açıklamaları ise şu şekilde:

"BİZİM İÇİN RAHAT BİR MAÇTI"

"GALİBİYET PRİMİ VARDI"

"Özel galibiyet primi vardı, verdim. Rakam söylemem. Prim, oyuncularımla benim aramda. Bu maça özel... 30 milyon kişi sevindirmiş bu takım. 30 milyon kişi sevindirmiş! Dolayısıyla bunun rakamla ölçülmesi son derece yanlış. Bir tuttuğunuz takım itibarıyla düşünün, nasıl sevince boğuyor. Caddeleri görmediniz mi! Amerika'da, New York'ta kutlamalar yapıldı. Galatasaray bayraklarıyla insanlar caddelere çıkmış. Bunu maddi değer olarak ölçebilir misiniz!"

"OYUNCULARA BORCUMUZ YOK"

"Oyunculara vadesi geçmiş borcumuz yok. Derbi öncesi borçları sıfırladık, doğru."

"5'LİK 6'LIK MAÇTI"

"Hakem Atilla Karaoğlan ile ilgili tespitim doğruymuş. Maçta her akınımız tehlike yaratıyor, golle sonuçlanıyor. O uyduruk penaltı olmasa maç 5'lik 6'lık maçtı. Hakem bunu fark etti. Penaltıyla 3-1 oldu. Maçın 60'lı dakikaları. Farkın önüne hakemin kararı geçti. Aksi takdirde nasıl oynadığımızı gördünüz."

"TFF İÇİN ÇOK ERKEN"

"ADALET BEKLİYORUZ"

"TARİHİ FARKA GİDECEKTİK"

"PENALTIYLA BAMBAŞKA OLDU"

"Dört beş olacak maçtı. Öyleydi görüntü. Penaltıyla iş bambaşka duruma geldi. Penaltılık bir şey değildi, uyduruk bir penaltıydı."

"VAR MESELESİ VAR"

"HEPSİ TEK TARAFLI ANLAŞMA"

"Biz aslında meritkingnews olan spor portalıyla bir sponsorluk anlaşması yaptık. Galatasaray'ın 40'a yakın sponsoru var. Bizim yaptığımız anlaşmaların hepsi tek taraflı anlaşmalar. Galatasaray değerlerine uymayan bir şey olduğu zaman tek taraflı fesih hakkı vardır, tüm anlaşmalar böyle. Reklam alırken bir haber portalını aldık, hassasiyetini hissedince tek maçta hemen askıya aldık, şu an inceliyoruz işin esası ne diye."

"HABER SİTESİYDİ"

"HEP DİKKAT ETMİŞİZDİR"

"TAMAMEN HABER PORTALI"

"ŞU AN ASKIYA ALINDI"

"Şu an askıya aldık, konuyu inceliyoruz gerçekten. Bu anlatılan gibi mi diye. Böyle olmama ihtimali olabilir. Derinlemesine inceleyeceğiz. Şu an askıdadır. Galatasaray'ın bu tip konularda hassasiyetini tarif etmek mümkün değil, çok hassasız. İnceleme sonunda devam edebiliriz. Devam edebiliriz tabii. Problemli çıkarsa birilerine hesabını sorarız."

"TFF CEVABINI VERDİ"

"HASSASİYETLERİ DİKKATE ALIRIZ"

"KİMSENİN ELİNDE KANIT YOK"

"KANIT YOKSA DEDİKODUDUR"

"BAZI ŞEYLER SÖYLENMEMELİ"

"Bunu iddia şeklinde ortaya atanlar, bu dedikoduyu konuşanlar, sonra şöyle dediler, 'Ben Ahmet'ten duydum', Ahmet'e soruyorlar 'Mehmet'ten duydum', sonra 'Hasan'dan duydum' diyor. Bu bir dedikodudur. İş burada hukuka aksetmiştir. Hukuka aksettiği için bazı şeylerin söylenmemesi lazım. Şu an konu yargıda. Ben bizzat bu talebi yaptığım zaman insanlardan elindeki belgeleri talep ettikten sonra hiç kimseden bir şey gelmedi."

"SORUŞTURMA YAPTIM"

"KİMSE BELGE GETİRMİYOR"

"Karaborsa dünyada var. ABD'deki basket maçında da var, Olimpiyatlar'da da var, Roland Garros'ta da var, her yerde var. Bizim tespit etmeye çalıştığımız... Portallar var banabilet, onabilet diye. Dünya kadar maçın biletleri satılıyor, Fenerbahçe - Galatasaray maçı bileti de vardı. Bu karaborsa ne bir kulübün nezdinde oluşuyor, ne de sadece futbolda oluşuyor. Bu böyle bir sistem var. Bu sistemin içerisinde iddia edilen, dedikodu şeklinde söylenen husus şuydu; Galatasaray'dan 18 kişi sorguya alındı, 2'si yönetim kurulu üyesi. Kendi yönetimime bakıyorum, kimse savcı tarafından çağrılmamış. Bu 18 kişi kim diyoruz, onlardan bir cevap yok. Çağırıyoruz, kimse bilgi belge getirmiyor. Bu bir dedikodu şeklinde kaldı. Hukuka intikal ettiği için yakında neticelenecek. Bu konuyu konuşan kişilerin savcılık tarafından ifadeleri alınıyor."

"HER YERE ŞİKAYET ETMİŞ"

"Bu mesele, Galatasaray halka açık bir şirket olduğu için zarar vermek için ortaya atılan bir mesele. Önemli bir rakibimizin, bu dedikodulara istinaden, Maliye'ye İçişleri Bakanlığı'na THY'ye aklına gelen her yere şikayet etmiş."

"KATİL BİRAZ GEÇ GELDİ"

"KARABORSA İLE TRANSFER, BU OLABİLİR Mİ?"

"BİR SENELİK GELİRİMİZ BU KADAR

"BUNLARI SAVCILIĞA VERDİM"

"HALKA AÇIK ŞİRKET BUNU YAPABİLİR Mİ?"

"YÖNETİMDEN KİMSE BULAŞMAZ"

"Yönetim içinden birinin karaborsaya bulaşacağına dair şüphem yok. Bilet ve kombine satışından sorumlu kişinin görevini değiştirmedik. Passolig vasıtasıyla satılıyor biletler. Kombineler de devir hakkı veriyorduk insanlara, 7 sefer falan devretme hakkı vardı. En son yaptığımız değişiklikle bunu 3'e indirdik. Devredeceğin kişilerin TC'lerini de önceden ver dedik. Bu değişikliği yaptık. Onun dışında Passolig ile bir görüşme yaptım. Burada Galatasaray'ın hedef olmasının sebebi her maçın 50 bin kişiye oynanması. Saniyelerle bitiyor maç."

"DEDİKODUNUN SINIRI YOK"

ALİ YÜCE'NİN İSTİFASI

"BİZLE İLGİLİ BİR ŞEY YOK"

"NEDEN BÖYLE ŞEYLER GALATASARAY'DA OLUYOR?"

"Galatasaray eleştiriyi seven bir camia. Dursun Özbek ve yönetimi, 2 sene şampiyon olmuş. Konsolide olarak 5.2 milyar TL kar açıklamış. Galatasaray tarihinde ilk defa Florya'nın yapılmasından sonra 14 bin 500 metrekarelik yeni bir tesis yapıyor. Dursun Özbek yönetimi, adayı tekrar Galatasaraylılar'a açmış, tadilatına devam ediyor. Dursun Özbek yönetimi, stadyumun hemen dibindeki 62 dönüm arsayı kazandırmış, tüm amatör şubeleri toplamak için proje yapıyor. Dursun Özbek yönetim, Mecidiyeköy'deki binasını rezidansa çevirip başarılı satış dönemi geçirmiş. Dursun Özbek yönetimi, Florya'daki tesislerin 20 dönümü kendisine aitken 45 dönümlük yeri satın almış, burada proje geliştirmek suretiyle Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkacağım demiş. Finansalları açıklayacağız, iyi bir kar eden Sportif AŞ'si var. Dursun Özbek yönetimi daha ne yapması lazım ki eleştirilmesin. Galatasaray'daki eleştiri kültürünün nihayetsiz olduğunu, Galatasaray'ın başarılarının altında da bu eleştiriler yatar."

"3.5 MİLYAR VERGİ ÖDEDİM"

"BU GÖMLEK BİZE UYGUN DEĞİL"

"ÖDEMELERİ GÜNÜNDE YAPAR"

"Galatasaray, oyuncusuna kadar gününde ödeme yapar. En çok iftihar ettiğimiz şeylerden biri finansal yapıyı kendisine yakışır seviyeye getirmesidir. 2 milyara yakın faiz ödemişim, kullanılan kredilerin ana paralarını ödemeye başlamışım. Biz Dursun Özbek yönetimi olarak, söz verdiğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

"BAKANLIĞA PAY ÖDENİR"

"Galatasaray, stadyuma yıllık ne kadar ödüyor bilmiyorum. Tüm stadyumlar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nündür, bir pay ödenir."

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

"SEN DE AÇIKLA BUNU"

ERDEN TİMUR İLE NE OLDU?

"KENDİNE GÖRE SEBEPLERİ VAR"

"KENDİSİNE SORMAK LAZIM"

"BERABER YÜRÜYELİM DEDİM AMA..."

CENK ERGÜN'ÜN İSTİFASI

"TRANSFER BİTTİ, İZNE GİTTİ"

"FLORYA'DA İMTİYAZ VERİLMEDİ"

FLORYA İÇİN AÇIKLAMA

"DERDİMİZ GALATASARAY KAZANSIN"

"ÇOK YAKINDA İHALE OLACAK"

"650 MİLYON DOLAR KALIR"

"BİR AN ÖNCE YAPMAK İSTİYORUZ"

"Bir an evvel bu işi yapmak istiyoruz. Ben her ay 100 milyon lira faiz ödüyorum. Senede 1.5 milyara yakın. Bir an evvel bu projeyi devreye sokayım ki Bankalar Birliği anlaşmasından çıkayım. Faiz yükü yüzde 50'lere gelmiş. Ben ne yapacağım ki, anlaşmada kalınca gelirimin yarısı Bankalar Birliği'ne gidiyor."