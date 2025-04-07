Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Javier Iglesias, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral oturacak. Maç, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Can

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Immobile