Dursun Özbek'ten derbi sonrası takıma destek!

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Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan derbi maçta ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda lider Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını 96’ya yükseltti.

99 puanlı sarı-kırmızılı rakibiyle puan farkını 3’e indiren sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 71’inci dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Öte yandan sarı-lacivertli takım, Djiku’nun 21’inci dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Dursun Özbek, takıma destek oldu

Maçın ardından ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımı ayağa kaldırmak için hamle yaptı.

Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasına indi ve konuşma yaptı.

"Galatasaray olarak 24. şampiyonluğu kutlayacağız"

Soyunma odasında futbolcularından kafalarını kaldırmasını isteyen Dursun Özbek şu sözleri sarf etti:

Sadece bir maç kaybettik, şampiyonluğu kaybetmedik. Gelecek hafta Konyaspor'u yeneceksiniz ve o kupayı bu camiaya getireceksiniz. Üzülecek bir şey yok, Galatasaray olarak 24. şampiyonluğu kutlayacağız. Sizlere sonuna kadar güveniyoruz, inanıyoruz.