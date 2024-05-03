Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Erden Timur ile yola devam edecek misiniz?" sorusuna "Seçimden sonra Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz" yanıtını verdi.

ensonhaber.com

25 Mayıs'ta seçime gidecek olan Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek, seçim için yönetim kurulu listesini hazırladı.

Özbek'in listesinde şu isimler yer aldı:

Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi halinde yönetim kurulunda, Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetpe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cıbara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Ozan Bingöl, Timur Kaban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Öte yandan mevcut Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve son günlerde yönetim listesinde olacağı iddia edilen Abdurrahim Albayrak listede yer almadı.

"Herkes Galatasaray'a daha iyi hizmet vermek için yarışa giriyor"

Listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Özbek, sözlerine şu şekilde başladı:

Bildiğiniz gibi, Galatasaray seçim dönemine giriyor. Bugün de başkan ve adayları listelerini hazırladı. Bugün bu listeleri vermek durumundalar. Biz de onun için buradayız. Seçim dönemleri Galatasaray için önemli, bayram dönemleri. 25 Mayıs'ta yeni başkanı seçmek üzere bir araya gelecek. Çok adaylı bir seçim Galatasaray için en önemli husustur. Bunun böyle olması beni ve arkadaşlarımı memnun etmiştir. Herkes Galatasaray'a daha iyi hizmet vermek için yarışa giriyor. Biz zaten 2 senelik bir dönemi tamamlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de genel kurulun onaylayacağı listeler hizmet etmeye devam edecektir. Seçim döneminin hayırlı olmasını, Galatasaray'ı daha güzel günlere taşımak için emek veren herkese teşekkür ediyorum.

"Mayıslar bizimdir"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Dursun Özbek, şunları dedi:

Futbolda son düzlüğe geldik. Hafta sonu kadın futbol takımımız şampiyonluk maçına çıkıyor. Bütün taraftarımızı beekliyorum. Süper Lig'de de şampiyonluğu kovalıyoruz. Seçim dönemi aynı döneme denk geldi ama şu anda ilgilendiğimiz konu, konsantrasyonumuzun bozulmaması. Herkes, bu yarışta, bu konsantrasyonunun bozulmaması için çalışması. Mayıslar bizimdir. Bu mottaya uygun olarak herkesin birlikte halinde bu düzlüğü başarıyı tamamlamasını diliyorum.

"Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz"

"Erden Timur ile yola devam edecek misiniz?" sorusuna Özbek, şu cevabı verdi: