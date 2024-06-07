Dursun Özbek'ten Erden Timur'un sözlerine cevap: Babası yaşındayım Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk için düzenlenen imza töreninde konuştu. Özbek, Erden Timur'un görevden ayrılması ve "Tutunacak dalım yok" sözüne ilişkin açıklamada bulundu.

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ensonhaber.com

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni sözleşmeye imza attı. Deneyimli hoca için düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Dursun Özbek, Erden Timur'un sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Erden kardeşim genç ve hassas biri"

Dursun Özbek, Erden Timur'un açıklamalarıyla ilgili olarak, "Erden kardeşimi 2016 yılında ben getirdim. Galatasaray ile ilk tanışması öyle oldu. Benden sonra da ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a bağlı, hizmet etti. Erden kardeşimiz, yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Ben kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte bulundum. Galatasaray, diğer kulüplere benzemiyor. Eleştirilere çok açık. Bunları dinlemek ve faydalanmak zorundasınız. Şeffaf olmalısınız. Saydığım değerler 1905 yılından gelmiyor, 1481'lerden geliyor. Erden kardeşim, genç ve hassas biri. Dolayısıyla bunlardan etkilendiğini düşünüyorum ama Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir." dedi.

"Tutunacak dal ararsan mutlaka vardır"

Timur'un kullandığı "Tutunacak dalım yok" ifadelerinin sorulması üzerine ise Özbek, "Erden Timur'a kapımız açık. 'Tutunacak dalım yok' dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan mutlaka vardır. Tartışılır, eleştirilir ve ortak akıl aranır! Onun için değil midir Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın önemli bir markası.. Bunları dikkate almak lazım. Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı." açıklamasında bulundu.

"Kimse Galatasaray'a küsemez"

Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben, onun babası yaşındayım. Başkanıyım. Ben de ona kırgın değilim. 'Başkan olacaktım, olmadım.' Galatasaray'da böyle düşünülmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz. Başkanlık sözü, küstüm... Kimse Galatasaray'a küsemez. Yapılanların Galatasaray'ın faydası için olduğunu unutmayın.

"Yapılan transferlerin başında ben vardım"

Dursun Özbek, "Erden Timur'un yerine transferin başında kim olacak?" sorusunu "Galatasaray Sportif A.Ş'deki kadro transferi yürütüyor. Buranın da başkanı dün de bendim, bugün de benim. Yapılan bütün transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım." diyerek yanıtladı.