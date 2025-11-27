Dursun Özbek'ten ezeli rakiplere sert sözler!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, GSİYAD Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi.

Özbek, kulübün son yıllardaki yükselişinin bazı rakipleri rahatsız ettiğini ifade ederek sert açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I AŞAĞI ÇEKME MÜCADELESİ"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın hedef alınan bir kulüp haline geldiğini belirterek, "Etrafımızda rakiplerimiz, artık Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine, Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek şeklinde bir mücadele sergiliyor" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZE SIMSIKI BAĞLANMAMIZA BAĞLI"

Kulübün büyümesinin ve başarıların, camia içindeki birlik ve dayanışmaya bağlı olduğunu vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın büyümesi, bugün kıskanılan bir kulüp halinde olması, birbirimize sımsıkı bağlanmamıza ve birlikte sevgi iklimi içinde bütünlük göstermemize son derece bağlı. Galatasaray Başkanı olarak bu iklimin devam etmesine ve nice başarılara hep beraber ulaşmamızı diliyorum" sözleriyle, sarı-kırmızılı taraftarlara birlik çağrısında bulundu.