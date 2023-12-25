Dursun Özbek ve Erden Timur'dan Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Kroşe attılar Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek ve yönetici Erden Timur, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Durgun geçen maçın en dikkat çeken olayıysa 22. dakikada yaşandı. Djiku ile Icardi'nin topsuz alanda yaşadığı mücadelede sarı-kırmızılılar penaltı beklese de hem hakem hem de VAR pozisyonun temiz olduğuna hükmetti.

"Bazı hareketlerden kaçınmak lazım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisiyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Derbi, çok güzel olmadı. Performans yüksek değildi ama mücadele vardı. Dünkü mücadeleye damgası vuran Icardi'ye yapılan penaltı. Buradan özellikle bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum, futbolun içinde olan kişiler, bunlar işte TFF, naklen yayın kurumu, kulüpler, kamu... Bir şeye dikkat edilsin. Futbol hassas bir oyun. Oynanıyor, saniyede geçip gidiyor. Türkiye'de 81 milyon futbolla ilgili. Onun için bazı hareketlerle, bazı hassasiyetlerin üzerinde durmak lazım, bazı hareketlerden kaçınmak lazım.

Penaltı pozisyonu

Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku, özellikle Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunları olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Dünkü yorumcuları da dinledim. Bu kadar açık, net bir hareketin hakem tarafından görülmesi gerekirdi. VAR diye bir organizasyon var. Tüm bu pozisyonların detayını görmesi ve hakemi ikaz etmeliydi. Ben de büyük destek verdim VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için, büyük katkı sağladım. Soru işareti olan kısım şu, maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi? Gittiyse bir problem. VAR'da bulunan kişiler bu pozisyonları izledi mi? Bu hareket çok net. Dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gitmedi, VAR'daki hakemler tam süzemedi pozisyonu. O yüzden icraatta bulunmadılar.

"Tuzun koktuğu yerdeyiz"

Dedikleri doğruysa, beIN Sports'tan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz. Bu itibarla çağrı yapıyorum. Olay en ufak detayına kadar incelesin, en ufak detayına kadar. Bu manada en azından, 2024'e girerken bu tip tartışmalardan, bu tip pozisyonlardan yorumladım. Daha temiz bir lig olsun. Elimizde her şey var. Bunun çalışması, çalıştırılmaması konusunda tereddütlerimiz var. Kaostan, karışıklıktan beslenenler mi var? Bu işin takipçisi olacağız. Sadece Galatasaray'ın değil, tüm takımları ilgilendiren bir problem. VAR'ın performansı yüksek olması, daha iyi çalışabilmesi için çekilen bütün görüntülerin VAR'ın önüne akması lazım.

"Djiku sağ kroşe attı"

Djiku sağ kroşe attı. Geçmişte futbol paydaşlarımızdan bazı arkadaşların çağrısı vardı. Onları bunları tokatlayın dedi. Frankofon bir arkadaş, tam anlamamış demek ki, saha içinde bunu uygulamaya kalktı. Keşke bu tartışmalara mahal vermeseydik. Spor mecralarında giderek yakışmayan hareketler çoğalıyor, köpürüyor. İşi bu seviyeye getirmeyelim. İtidal diyorum. Bu tür mesajlar vermeyelim. Topluma verdiğimiz mesajlar çok önemli. 81 milyon futbolla ilgili. O itibarla en azından ligin ikinci yarısının daha dostça, kardeşçe, iyi geçinmemizi tavsiye ediyorum. Galatasaray olarak biz öyle davranacağız.

"Arabistan'da güzel bir maç olsun"

Galatasaray - Fenerbahçe maçları dünyanın en önemli maçlarından birisi. Peş peşe gelmesi pek iyi değil. Bir lezzeti olması lazım derbinin. Böyle denk geldi. Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacağız. Güzel bir maç olsun. Buradaki maçtan daha güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Daha keyifli olacaktır. Neticede bir Süper Kupa. İki şampiyon takım oynayacak. İki takımın performansından kimse memnun değil, bu kez bir numara performanslar göreceğimizi umuyorum.

Erden Timur'dan olay iddialar

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisi sonrası flaş bir hakem açıklamasında bulundu.

En önemli nokta, yine maalesef direkt sonuca tesir eden bir hata yapıldı maçta. Başka hatalar da oldu. Herkesin kabul ettiği bir hata var. Çok erken bir dakikada hem kart hem penaltı vardı. Aylardır itidal ve Türk futbolundaki gerginliğin azaltılmasıyla ilgili şeyler söylüyoruz. Hep böyle söyleyeceğiz. Tepki alacağız belki. İki görevimiz var. Hakkımızı sonuna kadar savunmak ve eş zamanlı olarak Türk futbolunun hakkını savunmak. Dün derbiden sonra ve bugün dahil, tüm resmi irtibatları sağlıyoruz. Şampiyonluğa tesir eden hatadır. Farklı görüntüler varken... VAR'a görüntü gitmedi diyorlar, işi başka yere götürür. Böyle bir görüntünün işlenmeyip hakeme yansıtılmaması akla mantığa uygun değil.

"Gerekli cezalar verilmeli"

Geçenlerde yaşanan olayın üzerimize verdiği sorumlulukla hoyratça değil hakkımızı çok doğru şekilde savunmalıyız. Bir şeyler kaybetsek bile Türk futbolu için doğru şeyler yapmalıyız. 10 aydır doğruları, bir programa çıkıp Türk futbolu için yapılması gerekenleri 2 saat saydık. Şampiyon olmak, haksızlığa uğramamak çok önemli. Ancak, hiç kimsenin canından kıymetli değil. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. Daha çok bağıranın, daha çok manipülasyon yapanın daha haklı olduğu bir ortam sürdürülebilir değil. Tezahürünü gördük. TFF bunu açıklasın. VAR niye çağırmadı? 26 kamera varken, bu görüntüler varken neden çağrılmadı? Üst düzey ve şampiyonluğa etki eden bir maçta bunun kabul edilmesi mümkün değil. Gerekli cezalar verilmeli. Daha derin araştırmalar yapılması.

"TFF'yi göreve davet ettik"

Galatasaray olarak tahkikat komisyonları kurulsun, resmi mercilerle ilişkiler tetkik edilsin. Daha ekim ayında başvurduk. Bu isteklerimiz için TFF'yi göreve davet ettik. Yaşanmasın istedik ama yaşandı da... Bu son olsun. Kötü bir olay yaşadık. Gerek yöneticilerin TFF'yle gerek sosyal medyayla gerek medya yöneticileriyle görüşmelerin tahlil edilmesi lazım. Kamuoyunu baskılayarak, manipüle edilerek yapılıyor. Derhal önlenmeli. Sonuçlar sahaya yansıyor. Telefonlar, her şey incelensin.

"Kimse ayranım ekşi demiyor"

Kimse ayranım ekşi demiyor. Futbolda temiz eller yapılsın. Ekim ayından önce söyledik. Derhal başlanması lazım. Sahada böyle şeyler yaşanmasın. Hepimiz sorumluyuz. Artık temiz eller operasyonu başlasın. Tüm tahkikatlar yapılsın. Kanun değişikliği yapılsın. Bugün bizim canımız yanıyor, yarın başkasının. Derbide bu hata kabul edilemez. Haklarımızı hoyratça savunmayalım, tabii ki hakkımızı savunacağız.

"Asla kabul edilemez"