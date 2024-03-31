Dursun Özbek'ten Fenerbahçe sözleri: "Rakibimiz bel altı sataşıyor" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Özbek, Fenerbahçe'yi hedef alarak "Rakibimiz her türlü bel altı, her türlü sataşmaları yapıyor. Ama bizim bir duruşumuz var. Biz bu Galatasaray duruşundan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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Galatasaray camiası iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sarı-kırmızılıların tribün grubu Ultraslan'ın düzenlediği etkinlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

"Rakibimiz her türlü bel altı, her türlü sataşmaları yapıyor"

Galatasaray'ın duruşundan bahseden Özbek, şu sözleri sarf etti:

Hepinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Mayısın sonundaki bayramı da hep beraber zaten kutlayacağız. Bu sene geçmiş dönemlerdeki en zorlu şampiyonluk yarışını veriyoruz. Rakibimiz her türlü bel altı, her türlü sataşmaları yapıyor. Ama bizim bir duruşumuz var. Biz bu Galatasaray duruşundan vazgeçmeyeceğiz. Yapılan tahriklere rağmen dimdik ayakta ve itidalli olacağız. Bu tahriklere kapılmayalım, zaten mayısın sonundaki sonuç değişmeyecek. Önce vatanımızı, milletimizi düşünelim. Tahriklere kapılmayın, bu tahriklere cevap vermeyin.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: