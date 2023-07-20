Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: 20 senedir neredesiniz Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin 5 yıldız talebine ateş püskürdü. Sarı-kırmızılıların bir numarası, "İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırırmış" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün özel bir hastaneyle imzaladığı sponsorluk anlaşmasının imza töreninde kulüp başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in öne çıkan sözleri:

Transferde kur değişimleri bizi ciddi şekilde etkiliyor. Bundan dolayı sponsorluk çalışmaları çok önemli. Bu sene bunun farkındayız ve sponsorluk görüşmelerine çok önem veriyoruz. Bunun devamı gelecek. Çok sayıda sponsorla daha imza atacağız. 40-50 Milyon dolar sponsorluk geliri sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar bunun %50'sini geçtik. Çok önemli projelerimiz var. Galatasaray, Türkiye'deki en büyük sponsorluk anlaşmasını yapacak. Yakında göreceksiniz. Açıklamaya korkuyoruz. Her transferimiz taklit edildiği gibi, her projemiz de taklit ediliyor. Sataşmalar oluyor.

"20 senedir neredeydiniz?"

1959 öncesi şampiyonluklar için kurulun komisyon hakkında söyleyecek bir şey yok. İflas etmiş tüccar örneği ile cevap verdi. İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırır ve eski alacağı var mı diye bakar... Son derece benzeşiyor. Olay çok net ve tartışmaya kapalı. 1959'dan itibaren deplasmanlı Türkiye Şampiyonası başlamış. 2001-2002'de '5 şampiyonluğa 1 yıldız' kararını TFF almış. Kurumlarda süreklilik esastır. Bu kararı Galatasaray değil, TFF aldı. Beşiktaş'ın iki sezonla ilgili başvurusu olmuş, iki şampiyonluk hakkı verilmiş. Kararlar verilmiş. 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor! 20 senedir neredeydiniz? Kimse bu kararı değiştirme işien girmesin. TFF'nin kararı hukuksuz ve kendini inkar eden bir karar. Konuyla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarmakta son derece mahirler. M.Ö kaç şampiyonluk vardı? Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek konuyu, gündeme koyduk. 3-5 sene de bunu tartışırız. Finansal krizi, Türk futbolundaki başarısızlıkları konuşan yok. Nedir? M.Ö şampiyonluklarım nerede?

"Gündemi değiştirme çabaları..."

Dursun Özbek, yıldız konusunun gündem değiştirme hareketi olduğunu savundu.

Zordaysanız, bazen gündemi değiştirmek için harekete geçersiniz. Yıldız hareketi, bence buna yönelik. Zorda olanlar bunu deneyebilir. TFF'nin buna alet olmasını kınıyorum. Alınan kararlar varken, futbolu kaosa sokmanın, suni tartışma ortamı yaratılmasının Türk futboluna 5 kuruş fayda getirmeyeceğine kanaatim tamdır.

"Fikstür çekimi için ne diyeceksiniz? Yine Fenerbahçe ile son haftalarda içerde oynayacaksınız." sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "Tarih tekerrürden ibarettir. Yazın bunu bir yere." cevabını verdi.